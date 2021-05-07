Ricciardo: ''Lando aracı daha iyi tanıyor"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, İspanya Grand Prix hafta sonunda yapılan birinci antrenmanı 14., ikinci antrenmanı 15. sırada tamamladı ve iki seansta da takım arkadaşının arkasında kaldı.

Hafta sonuna yaptığı zorlu başlangıç hakkındaki düşünceleri sorulan Ricciardo, ‘’Bunun aero paketiyle veya başka bir şeyle ilgili olduğunu düşünmüyorum.''

''Bu sabah, aracın içinde rahat etmekte ve kendime güvenmekte biraz zorlandım. Bu yüzden biraz yetersizdim ve aslında temelde arka tarafta yol tutuşu bulmaya çalışıyordum. Araçla kavga ediyor gibiydim ve aracı zorlamak için ihtiyacım olan özgüvene sahip değildim.’’

‘’Ancak aracın daha iyi olduğunu ve bir gelişim gösterdiğimizi düşünüyorum. Görüldüğü üzere, bir adım yeterli değil, başka adımlar da atmalıyız. Kağıt üzerinde, işler iyi görünmüyor ancak bu öğleden sonra kesinlikle daha iyiydik.''

''15. araçla, birinci aracın arasında sadece 1 saniye vardı. Herkes birbirine çok yakın ve bence bu sadece F1’deki takımların bu sezon yakın olduklarını değil, aynı zamanda herkesin bu pisti çok iyi tanıdığını da gösteriyor.''

''Aralardaki farklar çok küçük. Ancak yarın kesinlikle daha hızlı olmalıyız çünkü bir saniye geride kalırsak, çok arkalara düşebiliriz.’’ dedi.

Avustralyalı pilot, nerede zorlandığını ise şöyle açıkladı: ‘’Bence bu, sahip olduklarım hakkında özgüvenli olmakla ilgili bir konu. Sahip olduklarım derken, altımdaki araçtan bahsediyorum ve bu araçla virajlarda atak yapabilmeliyim.’’

‘’Günün sonunda, birçok teknik kısım var. Ancak olay, araca güvenmekle ve neyin işe yarayacağını bilmekle de alakalı. Şu anki hislerim hâlâ biraz farklı ve bence bu da özgüvenimi azaltıyor.’’

‘’Bence, bu olayın bir kısmı, diğer kısmı da ayarlarla alakalı. Sanırım, Lando toplantılarda bu konu hakkındaki şikayetlerini dile getirmişti. Lando araca daha alışık ve biraz daha iyi sürebiliyor. Ben de, hâlâ bu alanda gelişmeye çalışıyorum.’’

Son olarak da bu sezon değiştirilen 10. viraj hakkındaki görüşleri sorulan Ricciardo, ‘’Burası, asfalt ve yüksek yol tutuşu var ancak burada pistin yüzeyinin kauçukla kaplanması gerekiyor.''

''Hâlâ biraz kaygan bir yapıya sahip, ancak yol tutuşu iyiydi. Yani, yarın buradan geçmenin iyi olacağını düşünüyorum. Ancak biraz da garip.''

''Belirli bir asfaltta gidiyorsunuz ancak 10. viraja geliyorsunuz ve değişik bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Temelde, her viraj normaldekine göre biraz farklı, bu yüzden bu konu bizi çok ilgilendirmiyor.’’ dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images