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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Ricciardo: "Kuru ya da ıslak, ilginç bir yarış olacak"

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Ricciardo: "Kuru ya da ıslak, ilginç bir yarış olacak"
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Renault F1 takımı, Türkiye GP hafta sonunda pek öne çıkacak performans sergilemese de sıralamalarda yağmur altında güçlü pozisyonlar almayı başardı.

Her iki Renault pilotu, zorlu şartlara rağmen sıralamalarda son seansa geçti ve sonunda 5. ve 7. sıraları elde ettiler.

Ricciardo, pist şartlarının Cuma gününe göre daha da kötüye gittiğini ve karşılaştığı en kaygan koşullar olduğunu, buna rağmen eğlenceli bir yarış olacağını söyledi.

Ricciardo, "Cuma gününün eşsiz olduğunu düşünüyordum ancak bugün başka bir şeydi! Formula 1'de karşılaştığım en kaygan koşullardı. Tahmin edilemezdi, bu yüzden kızak tavasında kaymaya benzetiyorum. Virajlarda yol tutuşuna dair bir işaret yoktu ve pistin kendisinden de çok fazla geri bildirim alamıyordum."

"Q1'de tüm silahlarımı kullanmadım. Q2'de ve Q3'te giderek oyunumu arttırdım ve sonunda damalı bayrak sallandığında 5. olarak iyi bir sonuç aldık."

"Koşullar bu şekilde olduğunda zihinsel açıdan daha zorlayıcı oluyor. Tur boyunca bir kere dahi gözlerimi kırpmadığımdan eminim. Kuru ya da ıslak, ilginç bir yarış olacak." dedi.

 

Esteban Ocon, "Çok kaygan koşullarda oldukça zorlu bir seanstı. Sürdüğüm en kaygan koşullar olabilir ancak durum herkes için aynıydı ve maksimumu almaya çalıştık. 

"Q1 ve Q2'de iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum ancak Q3'te o kadar iyi değildik. İlk başta yağmur lastikleri yerine geçiş lastiklerini kullanarak yanlış karar vermiş olabiliriz. İlk 5'te olabileceğimizi düşünüyordum."

"Yarışta çok fazla fırsat olacak. Henüz havanın nasıl olacağını bilmiyoruz. Bekleyip görelim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Abdullah Çelik

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