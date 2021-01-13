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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo kötü geçen 2019 Melbourne yarışının "anısını saklayacak"

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Ricciardo kötü geçen 2019 Melbourne yarışının "anısını saklayacak"
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Daniel Ricciardo Renault’yla ilk yarışı olan ve kötü geçen 2019 Melbourne’u, güzel zamanların değerini bilmesi adına zor zamanlarının anısı olarak saklayacağını söyledi.

Ricciardo’nun Red Bull’dan Renault’ya geçişi 7 kez Grand Prix galibi pilot için kuşkusuz geri bir adımdı.

Ve Avustralyalı pilot Fransız takımla ilk yarışında sıralama seansını 12. Sırada tamamlarken yarıştan da erkenden çekilmek zorunda kalmış ve takımla ilk yarışından takıma karşı güveni sarsılmıştı.

Fakat Ricciardo bu üzücü anıyı hatırlamanın önemli olduğunu çünkü kendisine ilerleyen zamanda kat ettikleri gelişimi hatırlattığını söyledi.

Gelecek sezon McLaren’a geçen Ricciardo, “Geçen seneki ilk yarışıma dair hatıramı saklayacağım.”

“Tüm hafta sonu biraz hayal kırıklığına uğramıştım, yarışın kendisinden ötürüydü fakat halen yapmamız gereken şeyler olduğu konusunda da bana bir uyarıydı.”

“Kısacası kötü zamanları hatırladığınızda iyi günlerinizin değerini biliyorsunuz.”

“Kesinlikle bunu hatırlayacağım ve şimdi geriye dönüp baktığımda ne kadar değiştiğimizi, ne kadar geliştiğimizi ve hepimizin takıma artık ne kadar güven duyduğunu görebiliyorum.”

“Bu çok uzun zaman önceymiş gibi hissettiriyor fakat bunu hatırlamak neler başardığımızın kanıtı olması açısından çok önemli.” dedi.

Gerçekten de kötü başlayan bir 2019 sezonu sonrasında Renault adım adım ilerledi ve 2020’de önemli bir gelişim göstererek ilki Ricciardo’nun Eifel GP’deki 3.lüğü olmak üzere 3 defa podyum gördü.

Sonrasında Cyril Abiteboul’un anısına bir dövme yaptırmasına da sebep olan yarış, Ricciardo’nun Renault’da geçirdiği 2 yıl süresince öne çıkan bir başka anı oldu.

Ricciardo, “Tabii ki Nürburgring’deki yarış en öne çıkanı, ilk podyumumdu ve Cyril’in birkaç kez ‘Has*ktir’ dediğini duymak güzeldi. Herkes çok mutluydu, inanılmazdı.” dedi.

Sezon öncesi pilot karmaşasında Renault’dan McLaren’a geçeceğini duyuran ve 2021’de koltuğuna Fernando Alonso’nun geçeceği Ricciardo, takımla 2. sezonunun başarılı geçtiğini söyledi.

Ricciardo, “Genelleyecek olursam başarılı geçtiğini söyleyebilirim ama tabii ki başarının da seviyeleri var.”

“Elbette gerçek başarı 2 sene içinde şampiyonluğu kazanmak olurdu ama birkaç kez podyuma çıkmak da başarı hissiyatı verdi.”

“Şans eseri birkaç sonuç almışız gibi olmadı. Gerçekten o seviyede olduğumuzu ve kararlılık gösterdiğimize inanıyorum. Çok kez 4. olduk ve sonunda oldu.”

“Fakat geçen seneden bu seneye gösterdiğimiz değişim de geçen sene ne kadar çalıştığımızı gösteriyor, bu yapıtaşları kesinlikle meyvesini verdi ve 2019’da çıkardığımız derslerden kesinlikle çok fayda sağladık.” dedi.

Ricciardo’nun Eifel GP’sinde aldığı senenin ilk podyumu öncesinde Enstone merkezli takım, en son 2015’te Lotus adı altındayken Romain Grosjean’la 2015 Belçika Grand Prix’sinde podyum görmüştü.

Renault için ise bekleyiş daha uzun sürdü çünkü takım en son 2011 Malezya GP’sinde Nick Heidfeld’in aldığı 3.lükle kupa görmüştü.

Renault 2021 ve sonrasında Alpine ismiyle yarışacak ve Ricciardo, geride bıraktığı takımın 2019’da katıldığı takımdan çok daha fazla özgüvene sahip olduğunu belirtti.

Ricciardo, “Tabii ki hepsini üstlenmiyorum fakat verdiğim geribildirimler ve yardım çabalarımla, herkes ileriye gitmek isterken bu açıdan bir başarı yakaladığımızı düşünüyorum.”

“Aynı zamanda takımda çok daha fazla özgüven de görüyorum, sadece personeller açısından ama ‘artık bunu başarabiliriz’ hissi de mevcut.”

“Geçtiğimiz sene daha ürkek ir ortama ayak basmış gibiydim fakat bu bir eleştiri değil, sadece takım buna alışkın değildi.”

“Uzun bir süredir başarılı olmamışlardı ve tabii ki herkes bir süre sonra kendilerinden şüphe etmeye başlayabilir.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Takımlar Renault F1 Team
Editör Memet Kağan Bilgili

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