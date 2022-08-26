Ricciardo: "Koltuğumu kaybetmem sporun bir parçası"

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Her ne kadar henüz McLaren konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış olsa da, Alpine ile bağları kopma aşamasına gelen Piastri'nin 2023'te Woking merkezli takımda yarışmak istediği, hatta bir ön mukavele imzaladığı sır değil.

An itibariyle ipler, Pazartesi günü nihai karar için toplanacak F1 Sözleşme Tanıma Kurulu'na ait.

McLaren'in bu konuda elini kolunu bağlayan bir diğer sorun ise Ricciardo'nun sözleşmesinin devam etmesiydi, ancak karşılıklı görüşmelerin ardından iki taraf da Avustralyalı pilotun sezon sonunda takımdan ayrılması konusunda uzlaştı.

Yaşananları "sporun bir parçası" olarak nitelendiren Ricciardo, "Oscar'ı nasıl bir geleceğin beklediğini halen bilmiyorum, fakat tabirlere bağlı kalacaksak evet, bu F1'i kapsayan iş dünyasının bir parçası."

"Mark [Webber] sadece Oscar'ın işini görüyor, dolayısıyla durumu kişisel algılamıyorum. Oscar'a gelirsek... muhtemelen gelecek yıl gridde olmayı garantiledi."

"Kendisini ve gelecekte spora girecek tüm Avustralyalıları destekleyeceğim, kişisel herhangi bir mesele yok." dedi.

Oscar Piastri, Alpine Photo by: Alpine

Piastri kampıyla hiçbir teması olmadığını söyleyen Ricciardo, "Ondan [Piastri] haber aldım mı? Hayır, ortada bana ulaşması için herhangi bir neden görmüyorum."

"Eminim onlar da kendi işlerini gözden geçiriyorlardır, aynı şekilde ben de kendi işlerimi halletmeye çalışıyorum."

Çarşamba günü Ricciardo'nun McLaren'den ayrıldığının açıklanması sosyal medyada, özellikle de Avustralyalı taraftarlar arasında tepkiye yol açtı.

Taraftarlara bir mesajı olup olmadığı sorulan Ricciardo, "Onlara beni desteklememelerini söyleyecek değilim! Sanırım insanlar bu karar karşısında duygusal hissedecekler. Ama bu bir iş."

"Dediğim gibi, Mark Oscar'a göz kulak oluyor, onun için yapması gereken bir iş var."

"Bu bir spor ama aynı zamanda bir iş, bu yüzden kendinizi ön planda tutmanız gerekiyor, hepsi bu."

"Kesinlikle istediğim sonuç bu değildi ve takıma katıldığımda işlerin çok daha farklı ilerleyeceğini düşünüyordum, ancak gerçekler karşımızda."

"Açıkçası Zak [Brown] ve takım da ilişkinin biteceğini düşünüyordu, dolayısıyla bitti. Beni destekleyenler olduğu için mutluyum ama başkalarına karşı olumsuz duygular beslemek istemiyorum." dedi.