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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Ricciardo, kişisel sponsoru Singtel Optus ile yeniden anlaşma sağladı

Daniel Ricciardo, düşük performansına rağmen kişisel sponsoru Singtel Optus ile anlaşmasını iki yıl daha uzattı.

Altay Gök
Ekleyen:
Ricciardo, kişisel sponsoru Singtel Optus ile yeniden anlaşma sağladı
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2020 sezonuyla birlikte Ricciardo'ya sponsor olan Avustralyalı telekomünikasyon firması Optus, Ricciardo'nun "etrafına iyimserlik saçan, müthiş bir marka elçisi" olduğunu söylemişti.

Avustralyalı pilot ne kadar halen sponsorluk çekebiliyor olsa da sezonu beklentilerden çok ama çok uzakta devam etmekte.

Takım arkadaşı Lando Norris'in 76 puanına karşın yalnızca 19 puan toplayabilen Ricciardo'nun 2023 sezonu için sözleşmesi bulunuyor, fakat McLaren'in kendisiyle yolları ayırmak ve Oscar Piastri ile anlaşmak istediği bir sır değil.

2010'ların en başarılı pilotlarından olan Ricciardo, tüm bu sıkıntılara rağmen halen pazarlanabilir bir figür olmayı sürdürmekte.

LinkedIn'de "Avustralya'nın en etkili on isminden" biri olan Ricciardo'nun bu başarısındaki sırlardan biri de oldukça medyatik bir birey olması; kendisinin Drive to Survive serisindeki varlığı, onun F1'in en popüler isimlerinden biri olmasına büyük katkı sağladı.

Ellen ve The Daily Show gibi önde gelen Amerikan TV şovlarında da yer alan Ricciardo, şu anda ise Disney destekli yayın hizmeti Hulu'nun yapımcılığını üstlendiği F1 temalı bir dizide "Baş Yapımcı" olarak görev yapmaya hazırlanıyor.

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