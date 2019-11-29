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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, kışın Renault için daha fazla çalışma yapacak

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Ricciardo, kışın Renault için daha fazla çalışma yapacak
Ekleyen:
, Editör
29 Kas 2019 08:40

Daniel Ricciardo, takımın daha büyük bir ilerleme kaydedebilmesi için kışın sık sık fabrikayı ziyaret edeceğini söyledi.

Daniel Ricciardo geçen yılın ardından Red Bull'dan Renault'ya geçiş yapmıştı ancak Renault bu yıl beklenen adımı atamadı.

Fransız üretici, 2018'i dördüncü bitirmişti ve bu yıl öndeki üç takıma yaklaşmaları bekleniyordu. Fakat McLaren'a da geçildiler.

Sezonu değerlendiren Ricciardo, "Sanırım Mercedes hariç herkes sezon bittiği için çok mutlu. Kazandığınızda, her şeyin sona ermesi üzücü olabilir, ancak sezonun sonunda yorgunluk kaçınılmaz olarak artıyor. Çok seyahat ediyoruz, neredeyse her hafta sonu yarışıyoruz. Yakında Noel için eve gidebileceğinizi ve hatta en az 1 ay boyunca uçağa bile binmeyeceğinizi bilmek güzel." 

"Sonuç olarak bu yıl her şey yolunda gitmedi, bazı zorluklar oldu. 2020'de daha iyi performans göstermek istiyoruz. Zor bir yılın geride kaldı ve bu deneyimi bir sonraki sezona hazırlanmak için kullanmaktan memnuniyet duyacağız."

"Tüm sürücüler gibi ben de kısa bir tatile çıkacağım. Bir noktada herkesin bağlantıyı koparma fırsatına ihtiyacı olduğuna inanıyorum, aksi halde işinizin verimliliği düşer. Ama işle de bağlantılı olacağım."

"Sadece teknik olarak değil, aynı zamanda bir takım olarak, gelecek yıl nasıl daha fazla başarı elde edebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var. Onları tartışacağız. Yıl boyunca takıma iyi bir şekilde adapte oldum ve onlara öncekinden daha fazlasını verebileceğimi hissediyorum. Testlerin başlamasından önce daha sık fabrikada olmak istiyorum, Barselona'ya vardığımızda, zaten momentum yakalamış olmalıyız."

"Pistte olmasanız bile takımla birlikte olmak önemlidir. Hafta sonu boyunca, Cyril'la bazen merhaba demeye bile vaktimiz yok, çünkü çok meşgul oluyoruz. Takımdaki herkesin birbirini iyi tanıması gerekiyor, o zaman herkes etrafındakilerin iyiliği için daha fazlasını verecek."

"Başarısızlıklar her takımda oluyor... Mercedes'te bile oluyor. Mesela eğer kazanmaya alışkınsanız, dördüncü sıra başarısızlık olur. Sezon boyunca ilk beş neredeyse hiç değişmedi, bazen iyiydik, bazen çok geride kaldık. Başarısızlıklar çok motive edici. Hepimiz gerçekten hak ettiğimiz pozisyonlara dönmek istiyoruz.

Ricciardo, Red Bull'dan ayrıldığı için pişman olup olmadığı sorulduğunda, "Yılın başında, Bahreyn'deki yarıştan sonra biraz karamsardım, ancak bu sadece sezonun ikinci yarışıydı. İşimden memnun değildim ... Daha iyi sonuçlar elde etmenin ve araçtan maksimumu almanın zor olduğunu fark ettim. Ama sonda hafta sonunun daha iyi geçtiği Şanghay vardı, bu yüzden ruh halim hızla değişti. Ama takımı değiştirirken yanıldığımı düşünmedim." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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