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Formula 1 / McLaren lansmanı Haberler

Ricciardo: "Kışın Avustralya'ya dönmeye çok ihtiyacım vardı"

Daniel Ricciardo, kışın Avustralya'ya dönmenin, iki hafta karantinada kalmasına rağmen yeni Formula 1 sezonu öncesinde ihtiyaç duyduğu “yenileme” olduğunu söyledi.

Ricciardo: "Kışın Avustralya'ya dönmeye çok ihtiyacım vardı"
Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Devam eden COVID-19 pandemisi nedeniyle seyahat kısıtlamaları sürüyor ve bu da Ricciardo'nun 2020'nin Haziran ayından bu yana eve dönüp, ailesini göremediği anlamına geliyordu.

McLaren sürücü, takımla geçirdiği zor yılın ardından geçen yılın sonunda, ailesine görmeye ihtiyaç duyuyordu ve sonunda bunu yapmaya karar verdi.

Ricciardo, Abu Dhabi'deki sezon sonu testi bittikten hemen sonra Avustralya'ya döndü ancak yürürlükte olan kısıtlamalar nedeniyle iki hafta boyunca otel karantinasında kalması gerekti.

Kendisi için çok değerli olan iki haftayı otelde geçiren Ricciardo, cuma günü düzenlenen lansmanda verdiği demeçte, ailesiyle vakit geçirmeye ihtiyacı olduğunu ve şimdi kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.

Ricciardo, ”Eve geri dönmek güzeldi."

“Bazı zorlukları aşmadan yapmam mümkün olmadı çünkü  iki hafta boyunca bir otelde, tavana bakarak vakit geçirmek zorunda kaldım. Fakat sonrasında çıkıp anneme, babama ve diğer her herkese sarılmak gerçekten güzeldi."

"Karantinadan çıktığımda, evde dört hafta geçirdim ve bunların çoğu ailemle birlikteydi. Yani gerçekten basit şeyler yaptım."

"İhtiyacım olan yenileme buydu. Ayrılmak her zaman zordur fakat buna gerçekten ihtiyacım vardı. 2021'de buna gerçekten sürekli özlem duydum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Photo by: Erik Junius

Ricciardo, karantinada kaldığı süre zarfında antrenmanlarını sürdürdü ve odasına bir kondisyon bisikleti aldı. İki haftalık süreçte antrenörü Michael Italiano ile de yakından çalıştı.

Fakat Formula 1, Nisan ayında Albert Park için Avustralya'ya dönüyor ve artık böyle bir bekleyişle karşılaşması pek mümkün değil.

Ricciardo, F1'in Nisan ayında Avustralya'ya döneceğinden “emin” olduğunu söylüyor ve yenilenen Albert Park pisti hakkında pozitif görünüyor.

“Eve döneceğim için kesinlikle heyecanlıyım. Yeni pisti epey iyi olmalı ve eğer daha fazla geçiş sağlıyorsa ve bu araçlarla bunu daha kolay olabilirse, o zaman önceki yıllarda sahip olduklarımızdan çok farklı bir Melbourne Grand Prix'sine sahip olabiliriz."

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