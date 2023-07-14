Ricciardo: "Kimse beni Red Bull kadar iyi anlamıyor"
Daniel Ricciardo, yarıştığı diğer takımların kendisini Red Bull kadar iyi anlamadığı görüşünde.
Daniel Ricciardo normalde bu yıl da McLaren ile yarışacaktı fakat gösterdiği kötü performans nedeniyle kontratı bir yıl erken feshedildi.
Avustralyalı pilot, Red Bull'a geri döndü ve burada üçüncü pilot rolünü üstlenmeye başladı. Bu rolde çok sayıda simülatör çalışması yaptı fakat Macaristan'da AlphaTauri ile pistlere geri dönecek.
Üçüncü pilot olarak daha fazla boş zamana sahip olduğunu söyleyen Ricciardo, bundan keyif aldığını söyledi.
Ricciardo Crash.net ile yaptığı söyleşide şöyle dedi: "Bu benim en iyi yıllarımdan biriydi."
"Aslında bundan çok keyif aldım. Sürücü olarak çalıştığım dönemde yapamadığım şeyleri yaptım."
"Benim için o kadar da güzel olmayan bir durumun içerisinde kalmış olsaydım, bu spordan sıkılmış olacaktım."
Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"İnsanlar bunu görüyor. Arkadaşlarım ve ailem 'Yeniden mutlu görünüyorsun, yeniden parlıyorsun ve yeniden kendin gibi görünüyorsun' diyorlar."
"Ben de yeniden kendim gibi hissediyorum."
Ricciardo, McLaren'ın kendisini Red Bull kadar iyi anlamadığını söylüyor.
"McLaren'da bağlılık konusunda eksiklik yoktu. Her şeyi çözmek için çok çalıştık."
"Sonunda başarılı olamadık fakat bu yardım etmeye çalışmadıklarından değildi."
"Fakat hiçbir takım beni Red Bull gibi anlamadı... Belki de beni küçüklükten beri eğittikleri ve beni diğer tüm takımlardan daha iyi tanıdıkları ve benimle çok uzun süre çalıştıkları içindir, bilmiyorum."
"Beni tanıyorlar ve sanırım bu yüzden ne zaman doğru yerde olduğumu, neye ihtiyacım olduğunu anlıyorlar."
Ricciardo F1'le işinin bitmediğini ve kendisini motive hissettiğini söyledi.
"Hâlâ açım ve burada işim bitmiş gibi hissetmiyorum."
"Bu yıl o kadar da özlemediğimi, sporu o kadar da umursamadığımı hissedebilirdim. Fakat umursuyorum. İçimde hâlâ rekabetçi bir dürtü var."
"Bu, Formula 1 pilotu olduğunu söyleyebilen 20 kişiden biri olmakla ilgili değil."
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