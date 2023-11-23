Ricciardo: "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Ricciardo, McLaren ile geçirdiği iki sezonda yalnızca bir kez podyum elde etti, o da 2021 Monza'da elde ettiği galibiyetle geldi.

Avustralyalı pilot, geçirdiği iki sezonda McLaren'e bir türlü uyum sağlayamadı ve en sonunda yerine Oscar Piastri getirildi.

2023 sezonu için koltuk bulamayan Ricciardo, 2014-2018 yılları arasında yarıştığı Red Bull'a yedek ve test pilotu olarak geri döndü.

Ricciardo, o süreç boyunca neler hissettiğini şu cümlelerle dile getirdi: "İnsanların ne dediğini görüyordum, araç kullanmayı unuttuğumu söyleyenler de oldu; bana destek olup kendime güvenimi kaybetmememi söyleyenler de."

"Bu nedenle geçen yılın sonuna doğru Helmut ve Christian ile konuşur konuşmaz, o aileye geri dönme düşüncesi, simülatörde bir hedefim olması, Max ve tabii ki Checo ile tekrar bazı verilere sahip olmak bana çok cazip geldi. Simülatör de olsa, bunu hâlâ yapıp yapamayacağımı ve aracın istediğim gibi hissettirip hissettirmediğini görmek istiyordum. Bunu merak ediyordum çünkü McLaren'in bana uymadığını hissediyordum."

"Simülasyondan gerçekten keyif alıyordum, sanırım Simon Rennie ile tekrar çalışmaktan da keyif alıyordum. Her seanstan sonra Christian'la doğrudan konuşmasam bile eminim aldığı geri bildirimler şöyleydi: 'Daniel bu işi ciddiye alıyor, Daniel'in yüzünde yine o gülümseme var, yine hızlı gidiyor.'"

"Hatta istediğim için fazladan simülasyon seansları bile yaptım çünkü birkaç farklı ayar denemek istiyordum. Bende bir tür açlık oluşmaya başlamıştı, testin gerçekleşeceğini söylediklerinde de yüzümdeki gülümsemeyi gördüler çünkü tekrar bir Red Bull kullanacaktım, hem de bu sefer çok iyi bir Red Bull kullanacaktım."

Ricciardo, AlphaTauri pilotu Nyck de Vries için iyi gitmeyen bir 2023 sezonunun ortasında; Macaristan GP itibariyle De Vries'in yerine AlphaTauri koltuğuna oturdu. Ne yazık ki 2023'te katıldığı üçüncü yarış olan Hollanda GP antrenman seansında bir kaza yaptı ve eli sakatlandı. Avustralyalı bunun üzerine iki ay yarışamadı.

Ancak Ricciardo, artık sakatlığının geride kaldığını söylüyor.

Ricciardo, "Böyle bir yıl geçirdiğim ve sonunda elimdeki sakatlığı unuttuğum için yeniden doğmuş gibi hissediyorum, yeniden enerjik biriyim."

"Çoğu insan bu kazayı 'yarışmayı bırakmam için' bir işaret olarak görmüş olabilir, ancak ben asla böyle düşünmedim; aksinde daha da hırslandım."

Fotoğraf: Erik Junius Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

"Bence yarışmaya ara vermek benim için çok yararlı oldu. Eğer bana Ocak ayında 'AlphaTauri'de yarışmak ister misin?' diye sorsalardı muhtemelen buna hazır olmadığımı ve daha fazla zamana ihtiyacım olduğunu söylerdim." dedi.

Bir noktada 'kazanan bir araca' geri dönmek isterse ne yapacağı sorulduğunda ise Ricciardo, şu cevabı verdi: "Sanırım tek yapmam gereken bulunduğum yerden en iyi şekilde yararlanmaya çalışmak."

"Şu anda sonuçlardan bahsediyorum ama açıkçası Meksika gibi bir hafta sonu, tekrar hissetmem gereken her şeyi hissettiğim bir hafta sonuydu. Ayrıca takımdaki herkes mutluydu, bu tür şeyler her şeyin ilerlemesine yardımcı oluyor. Yani önemli olan o hafta sonlarını yaşamaya çalışmak."

"Tamam, sıralamalarda her zaman dördüncü olmak zorunda değiliz. Ama aracı, insanların hiç beklemedikleri bir konuma getirmek sizi gerçekten heyecanlandıracak bir şey. Kesinlikle içimde kelebeklerin uçuştuğunu söyleyebilirim."

"Eğer istediklerim gerçekleşirse, bu galibiyet mücadelesi için kapıları açabilir. Tekrar kazanmak bonus olur diyebilirim, artık dünyanın yükünü omuzlarımda taşıyormuşum gibi hissetmiyorum. Bu da güzel bir şey."

Red Bull'daki Perez'in koltuğu için en önemli adaylardan biri olduğu söylentileri hakkında ise Ricciardo, "Söylenti olsun ya da olmasın, böyle bir söylentinin içinde olmak bile beni gülümsetiyor. 1-2 yıl önce böyle bir konuşmanın yapılacağı aklımın ucundan bile geçmezdi."

"Sanırım bu bana, inişler ve çıkışlarla birlikte, eğer her zaman doğru ve dürüst olursanız, iyi şeylerin de olabileceği konusunda cesaret veriyor."

"Ama bu konuda aceleci davranmıyorum, kariyerimi Red Bull pilotu olarakbitirmenin bir peri masalı gibi olacağını söylemiştim. 'Peri masalı' ifadesini kullanıyorum çünkü bunun garanti olmayacağını biliyorum."

"Nihayetinde aileye geri döndüğüm için mutluyum, şu anda büyük bir takımda olmasam bile burada olmaktan çok mutluyum." dedi.