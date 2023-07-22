Ricciardo: "Kendimi yeniden buldum, mutluyum"

Beklentilerin üzerine çıkıp çıkmadığı sorusuna Ricciardo, "Bir bakıma, bilmiyorum."

"Demeye çalıştım, nerede olmayı beklediğim konusunda hiçbir fikrim yoktu. Bu yüzden 13. sıranın bir şekilde rastgele bir şey sonuç olduğunu düşünüyorum."

"Şimdilik referansım Yuki ve bence iyi bir referans. Çünkü sadece bu yıl değil, geçen yılın ikinci yarısında Pierre'e karşı çok rekabetçi olmaya başladığını görebiliyordum."

"Önde de olsam, geride de olsam mücadelede olmak benim için olumlu. Sonuçta araçta çok fazla zaman geçirmedim. Buna rağmen bugün kendimi oldukça rahat hissettim."

"Dün sadece bir seansımız vardı ve tempo olarak gerideydim. Fakat nerede geride olduğumu ve nereyi geliştirmem gerektiğini biliyordum. Bu yüzden araçta kendimi oldukça güvende hissettim. Hepimiz bu seviyedeyken %95'imize çıkmayı başarabiliyoruz, önemli olan bu son birkaç ondalık. Sıralama turlarında biraz buldum ama kesinlikle biraz daha fazlası var."

Ricciardo, kendisini mutlu hissettiğini de ekledi.

"Hafta sonuna girerken tırmanmam gereken bir dağ olduğunu biliyordum ve bu hafta sonunun nasıl gideceğine kafamı pek takmıyordum. Yine de ben bir yarış pilotuyum, bu yüzden kendimden hep bir beklentim oluyor."

"Fakat doğrusunu söylemek gerekirse, bu beklentilerden olabildiğince uzaklaşmaya ve buranın beni yine kendim gibi hissettiren bir yer olması için çalışıyordum."

"Araca bindiğimde kendimi gerçekten rahatlamış hissettim ve hafife almak gibi olmasın ama geri döndüğüm için mutluydum. Bir aracın sınırlarını tekrar zorlayabildiğim için mutluydum."

"Bu son bir ya da iki yılda her zaman sahip olmadığım bir şeydi. Bu yüzden ara vermek benim için gerçek bir ihtiyaçtı."

"Bunun12 ay alacağımı sanıyordum. Sonunda altı ya da yedi ay gibi bir süre yeterli oldu. Yeniden aşık olmak için yeterli zamanım olduğunu hissettim."

Ricciardo yarışta puan almasının zor olacağını kabul ediyor.

"Bu gerçekten zor. Sanırım şu anda arka arkaya sadece sekiz tur falan atmışımdır. Bu yüzden lastik yönetimi açısından öğrenmem gereken çok şey olacağını düşünüyorum."

"Lastikler bittikçe, muhtemelen araç hakkında biraz daha fazla şey keşfetmeye başlayacağımı düşünüyorum ve zayıflıkları da göreceğim."

"Sanırım çok iyi olmadığım turlar da olacak ama daha iyi olduğum zamanlar da olacak çünkü bir şekilde öğrenmeye devam ediyorum."

"Bunu olumsuz olarak söylemek istemiyorum ama kaçınılmaz olarak öğrenmem gereken birkaç şey olacak ve umarım hızlı öğrenen biri olabilirim. Eğer puan alabilirsek de bu harika olur."

"Tabii ki takım olarak puan almamız gerekiyor ama asıl önemli olan araca hakim olduğumdan emin olmak. İşaretlemem gereken ilk kutu bu."