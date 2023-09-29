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Ricciardo: "Kendimi simülatörde test edeceğim"

AlphaTauri pilotu Daniel Ricciardo, önümüzdeki hafta takım fabrikasında simülatör testi yapacağını doğruladı.

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Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Hollanda GP hafta sonunda şanssız şekilde bileğini kıran Daniel Ricciardo, o günden bu yana pistlerden uzak kalmıştı.

AlphaTauri sürücüsünün sakatlığı beklenenden uzun sürdü fakat Liam Lawson'ın şimdiye kadar gösterdiği performans takımın acele etmesinin önüne geçiyor.

Dolayısıyla Avustralyalı sürücü, kendisini gerçekten iyi hissettiği zaman pistlere dönecek.

Geçtiğimiz günlerde konuşan takım patronu Christian Horner, durumun gelecek hafta yapılacak simülatör çalışmasının ardından belli olacağını dile getirmişti.

Şimdi ise Ricciardo, Katar GP'de piste çıkıp çıkmayacağına dair nihai kararı, gelecek haftaki testin ardından vereceğini açıkladı.

Ricciardo PerthNow'a şunları söyledi: "Simülatör testi yapacağız ve bu test, durumu değerlendirme konusunda ilk test olacak."

"Bu testin ardından, sonraki adımları planlayacağız."

"Kesinlikle önümüzdeki birkaç hafta içinde dönmek istiyorum. Planımız bu. Muhtemelen önümüzdeki haftanın başında daha net bir bilgiye sahip olacağım."

Ricciardo'nun Katar'da piste çıkmayıp, Amerika'da geri dönmeye odaklanması daha muhtemel görünüyor.

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Katar GP öncesi pistteki yenileme çalışmaları tamamlandı

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