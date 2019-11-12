Ricciardo: "Kendime üzülmemin faydası yok"

Renault, 2019 yılında takımlar şampiyonasında. sırada yer almayı bekliyordu, ancak bu hayallerin gerçekleşmesi pek mümkün değil. Çünkü sezonun bitimine iki yarış kala Fransız takım, McLaren'ın 38 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

Bu sezon Red Bull'dan Renault'ya geçen Ricciardo'nun elde ettiği en iyi sonuç dördüncülüktü ve genel olarak orta grubun önünde yer almak için mücadele etmek zorunda kaldı.

Red Bull'dan Renault'ya geçerken beklentileri zaten düşük tuttuğunu söyleyen Ricciardo, kendisini üzen tek şeyin lider grupla aradaki farkı azaltmamak olduğunu fakat bunun kimseye bir fayda getirmeyeceğini söyledi.

Riccardo, “Red Bull’tan Renault’ya geçerken, üst düzey takımlarla aradaki farkı azaltabileceğimizi umuyordum, ancak bunu başaramadık."

"Bunun için en az bir yıl daha lazım. Daha iyi sonuçlar elde etmek için çabaladığım açık. Fakat bu, takım değişikliğinden pişman olduğum anlamına gelmiyor."

"Geçen sene, hayal kırıklığı yaşamam için sebeplerim vardı, teknik sorunlar beni harap etmişti ve bir şeyleri değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi mümkün olan en üst seviyedeysem, pistten her zaman iyi bir modda ayrılıyorum. Elimdeki her şeyi yaptığımı biliyorsam, bu yeterli. Kariyerimde podyuma çıktığım ancak mutlu olmadığım anlar oldu."

"Renault’da kendimden daha fazlasını çıkarmayı öğrendim, örneğin frenler için geçerli olan bir şey. Ayrıca ayarlar sayesinde aracınızı geliştirmeniz için pek çok fırsat oluyor. Bunların hepsini daha iyi anlıyorum, bana neyin daha iyi uyduğunu görüyorum."

“Yarışın ilk turunda daha iyi olmaya başladım, gridin ortasında savaşmayı öğrendim. Yarışta geçiş yapmak her zaman harika!”

"Şimdi bu başarısızlıkları geride bırakmalı ve gelecek için heyecanlanmalıyız. Bizi güçlendirecek tek şey bu. Cesaretimizi kırmanın ve kendimize üzülmenin hiçbir anlamı yok." dedi.