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Formula 1 Çin GP

Ricciardo: "Kendime inandığım sürece yarışmaya devam edeceğim"

RB sürücüsü Daniel Ricciardo, bugün iyi performans sergileyeceğinden şüphesi olmadığını ve bundan ötürü de takımda kalmak istediğini söyledi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Andy Hone / Motorsport Images

Geçen yılın ortasında pistlere dönen Daniel Ricciardo, halihazırda RB için yarışıyor fakat geride kalan dört yarışta beklentilerin altında kaldı.

Avustralyalı pilot, koltuğunu kaybedebileceği söylentilerinin ortasında takımda kalmak istediğini söyledi.

Speedcafe'e konuşan Ricciardo, "Sürüş yapmak bana zevk veriyor ve sonuçlar da bunu çok fazla etkilemiyor."

"Elbette bu takımda boşuna yer almak istemiyorum. Burada olmayı hak etmek istiyorum ve umarım takımın da benimle çalışmak istemesini umuyorum."

"Daha yüksek pozisyonlar, podyumlar ve galibiyetler için mücadele edebilseydim daha eğlenceli olur muydu? Kesinlikle olurdu. Fakat asıl mesele bu değil."

"Kendimden üçüncü şahıs olarak bahsedeceğim: Daniel Ricciardo geçen yıl birkaç aylık bir aradan sonra neden geri döndü? Çünkü tekrar podyuma çıkabileceğine, tekrar yarış kazanabileceğine inanıyordu."

"Her şey bununla ilgili. Kendime inancım olduğu sürece yarışmaya devam etmekten mutluluk duyacağım. Ancak kariyerimi sonlandırmaya karar verene kadar, birkaç podyum daha almak istiyorum." dedi.

Şu ana kadar Ricciardo'nun aldığı sonuçlar pek de istenilen seviyede değil fakat Avustralyalı pilot, kanıtlayacak bir şeyi olduğunu düşünmüyor.

"Sadece beni destekleyen insanların benimle gurur duymasını istiyorum. Yani bir şeyler kanıtlamam gerekmiyor."

"Sadece bazı insanlara birkaç yarışın bir kariyerin tamamını tanımlamadığını hatırlatmak istiyorum."

"Zor durumda olduğum ya da özgüven eksikliği yaşadığımı söyleyemem."

"Sadece kendime geçen yıl Mexico City'de yaptığım gibi düzenli olarak iyi performans gösterebileceğimi göstermek istiyorum."

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı, Pirelli Suzuka testi

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı, Pirelli Suzuka testi

Fotoğraf: Pirelli

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