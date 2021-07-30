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Ricciardo: ''Kendime 9.5 puan veririm''

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2021 sezonunun ilk yarısı hakkında yorumlarda bulunan McLaren pilotu Daniel Ricciardo, kendi çalışma ve çabalarına 9-9.5 puan vereceğini açıkladı.

Ricciardo: ''Kendime 9.5 puan veririm''

2021 yılında McLaren'a geçen Ricciardo, son üç yılda iki kez takım değiştirdi ancak Avustralyalı sürücünün yeni takımına ve aracına alışması bu sefer beklenenden daha uzun sürdü.

Sezonun ilk yarısının nasıl geçtiğini anlatması istenen Ricciardo, bu sezon aldığı sonuçlara 10 üzerinden beş vereceğini ancak çalışmaları ve harcadığı çabaları göz önünde bulundurursa bu notun 9-9.5'e çıkacağını söyledi.

''Sonuç acısından bakarsak, çok heyecanlı değilim. Ancak takım puanı aracın performansının göstergesi. Benim için araca alışmak biraz daha zor oldu. Pist üzerindeki sonuçları düşünürsek kendime 10 üzerinden 5 veririm. Ancak dikkatim, çalışmalarım ve eforlarım düşünüldüğünde kendime 9-9.5 veririm. Bu zorlanma deneme eksikliğinden kaynaklanmıyor. Sanırım sadece biraz daha sabırlı olmalıyım.''

Ricciardo, takım değiştirme konusundaki yorumlarına ise şu şekilde devam etti: ''Her zaman kendimize çok güveniyoruz ve her zaman işlerin yolunda gitmesini bekliyoruz.''

''Ancak işler yolunda gitmediğinde de daha fazla çalışıyorum. Bu sefer biraz zorlandım, bu doğru. Monako gibi hafta sonlarını kaldırabilmek zordu.''

''Fakat bunun duygusal yönünü kesinlikle aştım. Şu anda 'Bu zor olacak, bu Formula 1, burada 20 kişiyiz. Eğer kolay olsaydı daha fazla kişi bu işi yapardı' diye düşünüyorum. Sadece beklentilerimi ayarlamalıyım.''

McLaren bu sezon şampiyonayı üçüncü sırada götürebilse de İngiliz takımın puanlarının çoğu Avustralyalı pilotun takım arkadaşı Lando Norris'e ait.

Özgüveninin sarsılıp sarsılmadığı sorulan Ricciardo, ''Yani bu yıl bazı dönemler çok iyi hissetmediğim zamanlar oldu. Ancak bunları arkamda bıraktım.''

''Şu anda piste çıkmaya hazırım. Kendime hâlâ oldukça fazla inandığımı düşünüyorum. Bence bu bana özgüven veriyor. Takım da harikaydı. Kesinlikle benim arkamdalar.'' cevabını verdi.

Son olarak da takım arkadaşı Norris hakkında yorum yapan Ricciardo, İngiliz pilotun çok üst düzey yeteneklere sahip olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

''Sanırım kesinlikle kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Üçüncü senesinde bir sürücü olarak olgunluk gösteriyor. Ne bekleyeceğimden emin değildim. O yetenekli biri ancak ne kadar? Kesinlikle çok üst düzey yetenekleri olduğunu gösteriyor.''

Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, and Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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