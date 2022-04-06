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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Ricciardo, kendi evindeki yarış öncesi iyimser

Daniel Ricciardo, Suudi Arabistan'da Lando Norris'in elde ettiği yedinciliğin onu cesaretlendirdiğini söyledi.

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Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Altay Gök
Ricciardo, kendi evindeki yarış öncesi iyimser
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Ricciardo ve takım arkadaşı Lando Norris, McLaren MCL36'nın yaşadığı sorunlar sonrası ilk iki yarışta birtakım zorluklar yaşamış ve istedikleri tempoyu yakalayamamışlardı.

Son iki sezonu ilk dörtte bitiren takım Bahreyn'de büyük şok yaşadı. Ricciardo ve Norris ancak 14. ve 15. olabilirken, son turlardaki güvenlik aracı periyodu olmasaydı yarışı geçtiğimiz sezon üçüncülük mücadelesi verdikleri Ferrari'nin bir tur gerisinde bitireceklerdi.

Suudi Arabistan ise biraz daha iyiydi. Her ne kadar takım bir kez daha Q3'ün dışında kalmış olsa da Norris güçlü bir performans göstererek yedinci oldu ve takıma sezonun ilk puanlarını getirdi.

Mekanik arıza dolayısıyla yarışa erkenden veda eden Ricciardo ise Norris'in elde ettiği yedinciliğin, Melbourne'a, kendi evindeki yarışa giderken onu cesaretlendirdiğini söyledi.

Albert Park modifications

Albert Park modifications

Photo by: Australian Grand Prix Corporation

Avustralya GP'si en son 2019'da düzenlendi. 2020'de yarışın ilk antrenman seansına saatler kala iptal edilmesinin ardından, Avustralya'daki Covid-19 tedbirleri kapsamında 2021'de de yarış yapılmadı.

3 sene sonra Melbourne'a döneceği için heyecanlı olan Ricciardo, hayranlarına iyi bir gösteri sunmayı amaçlıyor.

Ricciardo, "Yapılan tüm değişikliklere baktığımızda, yarışın bir kez daha epey hızlı geçeceğini söyleyebiliriz."

"Belki de pist bize daha uygun olur puan mücadelesi verebiliriz. Bunun çok yüksek bir hedef olmadığını biliyorum ama şimdilik hedefleyebileceğimiz tek şey bu."

"Büyük güncellemeler getirene dek, aldığımız her puanı küçük bir zafer olarak göreceğimizi düşünüyorum." dedi.

Ricciardo, Bahreyn'in tek seferlik bir performans olmasını umuyor ve aracın her pistte farklı tepkiler verdiğini düşünüyor. 

Ricciardo "Suudi Arabistan'daki performansımızı sadece pist özelliklerine indirgerdim, bu yüzden gerçekten Bahreyn'in tek seferlik bir durum olduğunu umuyorum."

"Özellikle frenlerde yaşadığımız bazı sorunların üstesinden geldik, ama bence bu sadece bize uyan bir pistti." dedi.

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