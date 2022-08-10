Ricciardo, kendi dizisinin Drive to Survive'a rakip olmasını beklemiyor

Haberi dinle

McLaren pilotu, dünya çapında faaliyet gösteren yayın platofmu Hulu'da yayınlanacak kurgusal bir yapım üzerinde çalışmakta.

Detayların netleşmeye başladığını söyleyen Ricciardo, “Temelde sadece bir senarist arıyoruz. Bunu hallettikten sonra, prodüksiyon olsun, diğer şeyler olsun, hepsi arkasından gelecek."

“Açıkçası Hulu her şey ile ilgileniyor, dolayısıyla yapım doğru ellerde ve şimdi sadece şovu iyi bir yöne çekecek uygun bir senariste ihtiyacımız var."

Avusturalyalı pilotun dizisi bahsettiğimiz gibi "tamamen kurgusal" olacak, dolayısıyla yapım, Drive to Survive'a oranla daha farklı bir izleyici kitlesini çekme ihtimaline sahip.

Buna rağmen diğer Formula 1 temalı yapımlarla rekabet etme niyetinde olmadığını söyleyen Ricciardo, "Açıkçası dizinin başarılı olmasını umuyorum, ancak Drive to Survive olsun, Lewis'in yer alacağı Formula 1 filmi olsun (bu film Apple'da yayınlanacak, başrolde Brad Pitt bulunmakta), bunların hiçbirine meydan okumak istemiyorum. Bizim yapımımız tamamen farklı."

"Beş pilotun daha benzer projelerde yer aldıklarını söylerseniz, bu beni sadece mutlu eder, günün sonunda sporu daha geniş bir kitleye yaymaya çalışıyoruz."

"Yapımımız kurgusal olsa da F1'in nasıl olduğuna dair gerçeklikler içerecek, fakat içinde biraz Hollywood da var." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, stops for a photo with a fan Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Ricciardo, şovunun ilham kaynağı olarak büyük iş dünyasının ve NFL takımlarının (National Football League, ABD'nin önde gelen Amerikan Futbolu ligi) cömertliğine odaklanan komedi-drama dizileri Entourage ve Ballers'ı gösterdi.

İnsanların ilgisinden de memnun kaldığını söyleyen Ricciardo, “Kibirli bir insan değilim ancak F1'in şu anda marka olarak büyük bir ilgi çekmesine şaşırmıyorum. Bu nedenle Hollywood Reporter bana bir hikaye ile geldiğinde 'tamam, bu ilgi çeker' dedim."

"Yapım hakkında konuşmak istiyorum ama bu benimle ilgili değil. Elbette biraz heyecanlıyım, hatta Drive to Survive'da olduğu kadar heyecanlıyım, nitekim bu dizide ismim yer alacak ve sahne arkasında da aktif olacağım, fakat günün sonunda her şeyin yalnızca 'hey, bu Daniel Ricciardo' şeklinde görülmesini istemiyorum. Ben sadece arka plandan ışık tutan kişiyim."

"Ancak diziye muhtemelen beklediğimden daha fazla dahil olacağım." dedi.