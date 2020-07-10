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Formula 1 / Steiermark GP / Son dakika

Ricciardo: "Kazaya neyin sebep olduğunu bilmiyorum"

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Ricciardo: "Kazaya neyin sebep olduğunu bilmiyorum"
Ekleyen:
10 Tem 2020 18:57

Renault pilotu Daniel Ricciardo, Steiermark GP 2. antrenman seansında geçirdiği yüksek hızlı kazaya neyin sebep olduğunu bilmediğini söyledi.

Renault pilotu, 9. virajı dönerken spin attı ve geri geri bariyerlere vurdu. Avustralyalı sürücü araçtan kendisi çıkabilse de kontrol amaçlı tıbbi merkeze götürüldü. Yapılan incelemelerin ardından Ricciardo'nun bir sıkıntısının olmadığı anlaşıldı.

Olanları değerlendiren Ricciardo, "O ilk hızlı turum, 9. viraja kadar oldukça iyi gidiyordu. Bir hata oldu. Her şey çok hızlı gerçekleşti, bu yüzden neyin yanlış gittiğini bilmiyorum."

"Virajı döndüm ve doğrudan aracın arkasını kaybettim. Bu tür şeyler arabalarda ya da Formula 1 aracında olabilir, bu açıdan sıra dışı bir durum değil. Ben iyiyim, ancak mekanikerler için üzgünüm. Normalde bu tür kazaları pek yapmam ancak bugün yapmış oldum. Çocuklar için üzgünüm. Kaza esnasında dizimi direksiyon miline vurduğum için biraz morarma var ancak kontrol ettiler ve bir sıkıntı yok." 

"Araç, sabah seansının özellikle sonuna doğru iyi hissettirdi. İkinci seans ilginç olabilirdi, bu açıdan aracın performansını yarın ya da cumartesi bulmaya çalışacağız." dedi.

Ricciardo, kaza esnasında dizini direksiyon miline vurduğunu bu yüzden biraz morarma olduğunu söyledi.

 

Ricciardo'nun aracı çok hasar alsa da, Renault aracı yarınki seanslar öncesinde hazırlamış olmayı umuyor.

Renault'nun yarış mühendisi şefi Ciaron Pilbeam, "Araç yarına kadar sürüşe hazır olacak." dedi.

Ricciardo'nun günü kötü bitse de takım arkadaşı Esteban Ocon için her şey daha iyi bir şekilde sonuçlandı. Fransız sürücü günü 10. sırada tamamladı.

Ocon, "Bir şeyler öğrenme açısından bizim için harika bir gündü. Sorunsuz bir şekilde seansları tamamladık. Planladığımız programı tamamlamak iyiydi."

"Geliştirebileceğimiz bazı şeyler var ancak aynı zamanda güçlü olduğumuzu bildiğimiz bazı iyi alanlar da var. Bu açıdan kesinlikle faydalı bir gün oldu ve yarın daha fazlasını istiyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Abdullah Çelik

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