Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Raikkonen, 2022 takviminin çalışanları tüketeceğinden endişe ediyor
Formula 1 Haberler

Ricciardo: "Kaybedince biraz 'psikopat' oluyorum'"

Ekleyen:

Daniel Ricciardo, kazanabileceğini bildiği halde kaybetmenin, kendisini "içten içe yediğini" söyledi.

Ricciardo: "Kaybedince biraz 'psikopat' oluyorum'"

Formula 1'in 'Bal Porsuğu', rekabet içgüdülerinin zaman zaman duygularını nasıl aştığını anlattı ve daha önce zaman zaman öfke nöbetlerinde kendini yaraladığını söyledi.

Avustralyalı sürücü, zamanın, tepkilerini biraz yumuşattığını ve hakkıyla yenildiği taktirde yenilgiyi her zaman kabul ettiğini söyledi. Ancak bu, sürüşüyle ya da herhangi bir şekilde hatalı olduğunda iyi hissettiği anlamına gelmiyor.

Ricciardo, rekabetçi ruhu sorulduğunda Autosport'a, "Nereden geldiğini biliyorum."

“Çocukken, ister masa tenisi ister Uno oyunu olsun, her zaman her şeyde tam bir rakiptim, kaybetmekten nefret ederdim."

"Yıllar geçtikçe ve sanırım olgunlaştıkça, yenilgiyle biraz daha barıştım. Ancak hâlâ bazı yönlerden kaybetmeyi hazmedemeyen biriyim, nefret ediyorum."

"Yapabileceğimi bildiğim halde kaybettiğimde, kendimi kaybediyorum ya da öfke nöbetleri geçiyorum. Kilometrelerce uzakta olduğum zamanlarda ise etrafa sandalyeler fırlatmak yerine, daha çok 'Teslim oluyorum, ne yapabilirdim bilmiyorum.' diyorum."

"Eğer onda bir saniye ile geride kalmışsam ve o farkın masada olduğunu bildiğim halde alamamışsam, işte o zaman bu durum beni içten içe yiyor."

"Muhtemelen şimdi bunu kontrol etmekte daha iyiyim ve geçmişte bir şeyleri kırarken kendimi biraz yaraladım, bu yüzden akıllıca da değil."

"Antrenörüm Michael, böyle olduğum zamanlarda, sakinleşene kadar beni tutup dizginlemeyi biliyor! Bu biraz komik çünkü insanlar muhtemelen bunu benden beklemiyorlar. Ben rahat, mutlu bir adamım ama ortada rekabet olduğunda, sanırım biraz psikopatım." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren sürücüsü, sürücüler şampiyonasında takım arkadaşı Lando Norris'in gerisinde kalıyor. Ricciardo, araçta tam potansiyeline ulaştığını hâlâ tam olarak hissetmediğini itiraf etti.

Bununla birlikte, zamanının becerilerini geliştirmeye devam etmesini sağlayacağından emin.

Ricciardo, "Bu araç beş yıl boyunca değişmese bile, bir sürücü olarak daha iyi olacağım."

"Hâlâ gelişebileceğinizi ve daha iyi olabileceğinizi bilmek sizi heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Bu, her gün uyanıp, devam etmek için bir sebep. Bu heyecan verici." diye ekledi.

paylaşım
yorumlar
Raikkonen, 2022 takviminin çalışanları tüketeceğinden endişe ediyor
Önceki haber

Raikkonen, 2022 takviminin çalışanları tüketeceğinden endişe ediyor
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Raikkonen, 2022 takviminin çalışanları tüketeceğinden endişe ediyor
Formula 1

Raikkonen, 2022 takviminin çalışanları tüketeceğinden endişe ediyor

Red Bull, Suudi Arabistan'da Mercedes'i favori görüyor
Formula 1

Red Bull, Suudi Arabistan'da Mercedes'i favori görüyor

Steiner: "Benim takımım, benim yönetme tarzım"
Formula 1

Steiner: "Benim takımım, benim yönetme tarzım"

Son Haberler

Ricciardo: "Kaybedince biraz 'psikopat' oluyorum'"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Kaybedince biraz 'psikopat' oluyorum'"

Raikkonen, 2022 takviminin çalışanları tüketeceğinden endişe ediyor
Formula 1 Formula 1

Raikkonen, 2022 takviminin çalışanları tüketeceğinden endişe ediyor

Sir Frank Williams'ın vefatı sonrası taziye mesajları yağıyor
Formula 1 Formula 1

Sir Frank Williams'ın vefatı sonrası taziye mesajları yağıyor

Red Bull, Suudi Arabistan'da Mercedes'i favori görüyor
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Suudi Arabistan'da Mercedes'i favori görüyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.