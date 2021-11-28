Ricciardo: "Kaybedince biraz 'psikopat' oluyorum'"

Formula 1'in 'Bal Porsuğu', rekabet içgüdülerinin zaman zaman duygularını nasıl aştığını anlattı ve daha önce zaman zaman öfke nöbetlerinde kendini yaraladığını söyledi.

Avustralyalı sürücü, zamanın, tepkilerini biraz yumuşattığını ve hakkıyla yenildiği taktirde yenilgiyi her zaman kabul ettiğini söyledi. Ancak bu, sürüşüyle ya da herhangi bir şekilde hatalı olduğunda iyi hissettiği anlamına gelmiyor.

Ricciardo, rekabetçi ruhu sorulduğunda Autosport'a, "Nereden geldiğini biliyorum."

“Çocukken, ister masa tenisi ister Uno oyunu olsun, her zaman her şeyde tam bir rakiptim, kaybetmekten nefret ederdim."

"Yıllar geçtikçe ve sanırım olgunlaştıkça, yenilgiyle biraz daha barıştım. Ancak hâlâ bazı yönlerden kaybetmeyi hazmedemeyen biriyim, nefret ediyorum."

"Yapabileceğimi bildiğim halde kaybettiğimde, kendimi kaybediyorum ya da öfke nöbetleri geçiyorum. Kilometrelerce uzakta olduğum zamanlarda ise etrafa sandalyeler fırlatmak yerine, daha çok 'Teslim oluyorum, ne yapabilirdim bilmiyorum.' diyorum."

"Eğer onda bir saniye ile geride kalmışsam ve o farkın masada olduğunu bildiğim halde alamamışsam, işte o zaman bu durum beni içten içe yiyor."

"Muhtemelen şimdi bunu kontrol etmekte daha iyiyim ve geçmişte bir şeyleri kırarken kendimi biraz yaraladım, bu yüzden akıllıca da değil."

"Antrenörüm Michael, böyle olduğum zamanlarda, sakinleşene kadar beni tutup dizginlemeyi biliyor! Bu biraz komik çünkü insanlar muhtemelen bunu benden beklemiyorlar. Ben rahat, mutlu bir adamım ama ortada rekabet olduğunda, sanırım biraz psikopatım." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren sürücüsü, sürücüler şampiyonasında takım arkadaşı Lando Norris'in gerisinde kalıyor. Ricciardo, araçta tam potansiyeline ulaştığını hâlâ tam olarak hissetmediğini itiraf etti.

Bununla birlikte, zamanının becerilerini geliştirmeye devam etmesini sağlayacağından emin.

Ricciardo, "Bu araç beş yıl boyunca değişmese bile, bir sürücü olarak daha iyi olacağım."

"Hâlâ gelişebileceğinizi ve daha iyi olabileceğinizi bilmek sizi heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Bu, her gün uyanıp, devam etmek için bir sebep. Bu heyecan verici." diye ekledi.