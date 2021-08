Ricciardo, ''karmaşadan kaçabildiğini'' sanmış

Pazar günkü Grand Prix'ye 11. sırada başlayan ve Macaristan'da geçirdiği sıralama turlarını ''biraz acı verici'' olarak adlandıran Ricciardo, yaz arasına girmeden önce sonuçlarını biraz güçlendirmek istiyordu fakat Hungaroring'deki 2021 Formula 1 yarışında yaşanan ilk turdan sonra işler çok bu şekilde ilerlemedi.

Avustralyalı pilot Valtteri Bottas'ın Lando Norris, Max Verstappen ve Sergio Perez'e çarptığı kazasından kaçmayı başarsa da, hemen ardından gelen ikinci kazaya yakalandı.

Yarışın ardından Fox Sports'a konuşan Ricciardo şu ifadeleri kullandı: ''Birinci virajın yarısını geçmiştim ve karmaşadan kaçabildiğimi düşünmüştüm.''

''Önümde bir araç görüyordum ve 'ikinci sıradayım, bu harika!' diye düşündüm.''

''Birinci viraja girerken hata yapan birkaç sürücü vardı ve bu bizim yarışımıza mâl oldu. Valtteri, Lando'nun yarışına mâl oldu ve Lance da benimkine.''

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Charles Leclerc, Ferrari SF21, off the circuit after a crash on the opening lap

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images