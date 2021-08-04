Ricciardo, ''karmaşadan kaçabildiğini'' sanmış

Pazar günkü Grand Prix'ye 11. sırada başlayan ve Macaristan'da geçirdiği sıralama turlarını ''biraz acı verici'' olarak adlandıran Ricciardo, yaz arasına girmeden önce sonuçlarını biraz güçlendirmek istiyordu fakat Hungaroring'deki 2021 Formula 1 yarışında yaşanan ilk turdan sonra işler çok bu şekilde ilerlemedi.

Avustralyalı pilot Valtteri Bottas'ın Lando Norris, Max Verstappen ve Sergio Perez'e çarptığı kazasından kaçmayı başarsa da, hemen ardından gelen ikinci kazaya yakalandı.

Yarışın ardından Fox Sports'a konuşan Ricciardo şu ifadeleri kullandı: ''Birinci virajın yarısını geçmiştim ve karmaşadan kaçabildiğimi düşünmüştüm.''

''Önümde bir araç görüyordum ve 'ikinci sıradayım, bu harika!' diye düşündüm.''

''Birinci viraja girerken hata yapan birkaç sürücü vardı ve bu bizim yarışımıza mâl oldu. Valtteri, Lando'nun yarışına mâl oldu ve Lance da benimkine.''

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Charles Leclerc, Ferrari SF21, off the circuit after a crash on the opening lap Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Stroll'ün hem Ricciardo'ya hem de Charles Leclerc'e çarptığı bir kaza yaptı.

Stroll ve Leclerc bu kazanın sonucunda yarıştan çekilirken, Ricciardo yarışa devam edebildi.

Ancak Avustralyalı pilot hasarlı MCL35M'siyle damalı bayrağı 12. sırada gördü.

''Bazı bölümlerde öndeki araçları zorlayabiliyordum ancak aracı aldığı hasarla ve bu pistte geçiş yapmanın zor olmasıyla yarışımız kısıtlandı.''

''En sonunda lastikler bitmişti ve olay hayata tutunmaya çalışmaktı ancak puanlara çıkamadım.''

''Her şey çok umut verici görünüyordu ancak yarışa ve kaotik sonuçlara baktığınızda, orada olabileceğinizi fark ediyorsunuz. Ne yazık ki değildik.''

''Kendi hatamız olmayan şekilde bugün şanssız olan birçok kişiden biriydik.''

Ricciardo yaz arasına takım arkadaşı Norris'ten 63 puan geride 50 puanla giriyor ve Norris bu Grand Prix'de yarış dışı kalmış olsa da Sürücüler Şampiyonası'ndaki üçüncülüğünü koruyor.