Ricciardo kariyerinin sonuna kadar McLaren'da kalmak istiyor

Haberi dinle

Daniel Ricciardo'nun McLaren'deki ilk sezonu pek kolay olmasa da, ilk yılında yarış kazanmayı başardı ve takıma 2012'sonra ilk zaferini getirdi.

Ricciardo'nun bu yıl daha da güçlü olması ve gerçek anlamda takıma liderlik etmesi bekleniyor.

Son dört yılda üçlü farklı takımda yarışan Avustralyalı sürücü, McLaren'ın kendisine olan desteğinden memnun görünürken, kariyerinin sonuna kadar burada kalmayı istiyor.

Auto Motor und Sport'a konuşan Ricciardo, "McLaren'a geldiğimde takımın beni her şekilde desteklediğini hissettim."

"Özellikle geçen sezonun ilk yarısındaki zor dönmede beni hiç yalnız bırakmadılar, aksine beni neşelendirmeye çalıştılar. Sürekli desteğe ihtiyacım var demiyorum ama takımın bu tavrı çok hoşuma gitti. Bunu hissediyorum ve takdir ediyorum. Benim için neredeyse bir aile gibi oldular."

"Her zaman en iyi aracı sürmek istersiniz. En iyi aracın direksiyonunda olma arzusu, bir Formula 1 pilotu için doğaldır ama artık daha cazip seçenekler bakmıyorum. Son üç veya dört yılda birkaç takım değiştirdim fakat şimdi McLaren'da çok rahatım, buradaki her şeyi seviyorum ve içtenlikle bu projenin başarılı olmasını istiyorum."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bu takım için yarışmaya devam etmek istiyorum. Bu markayı ve bu şirketin spor araçlarını seviyorum, McLaren ailesinin bir parçası olmayı seviyorum. Neden başka bir takıma geçmeyi ya da gelecekte başka şeyler yapmayı düşüneyim ki? Geçen yıl, kariyerimin en zor sezonu olmasına rağmen yarış kazandım. Şahsen 'böyle zor bir yılda bile yarışı kazanıyorsam, gelecekte beni kim bilir neler bekliyordur' diye düşünüyorum."

"Tüm bunlar cesaret verici ve kariyerimin geri kalanında da McLaren için yarışmak istiyorum."

"Bu takımda çalışmak, bana Formula 1'den sonra da bazı kapılar açabilir. Hatta bir marka elçisi veya yol araçları için test sürücüsü olabilirim. Tüm bunlar McLaren adına yarışmanın getirdiği avantajlar."

"Fakat geleceğimi hiç düşünmedim. Şimdi tamamen Formula 1'e odaklandım." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images