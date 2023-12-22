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Ricciardo: "Kariyerimin ikinci döneminde önceliğim kazanmak olmayacak"

Daniel Ricciardo her ne kadar yeniden kazanmak istese de, bu isteğinin Formula 1 kariyerinin ikinci dönemini belirlemesine izin vermeyeceğini söyledi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Ricciardo'ya Red Bull ve AlphaTauri tarafından F1'de bir şans daha verildi. Avustralyalı pilot, McLaren'in Oscar Piastri'yi almasının ardından Red Bull ailesine dönmesiyle yedek pilot olarak Nyck de Vries'in yerini aldı.

Ricciardo, geri dönüşünde Zandvoort'taki üçüncü yarışında kaza yapması ve elini kırması nedeniyle Austin'e kadar araçtan uzak kaldı; performans açısından ise takım arkadaşı Yuki Tsunoda'yı geride bırakamadı.

Ancak Bal Porsuğu, Mexico City yarışında güçlü bir performans sergileyerek dördüncü sırayı aldı ve yedinci oldu; bu hafta sonu ona dönüşünden bu yana istediği gençleşme hissini verdi.

Formula 1'in resmi internet sitesine konuşan Ricciardo, "Meksika gibi bir hafta sonu, yeniden hissetmem gereken her şeyi hissettiğim bir hafta sonu oldu."

"Açıkçası takım çok mutluydu, herkes mutluydu ve bu tür şeyler ileriye dönük her şeye yardımcı oluyor."

"Aracı, insanların o aracı görmeyi beklemediği bir konuma getirmek, bu sizi heyecanlandıran şeyler ve [Meksika'da] dördüncü olmak bir pole gibi hissettirdi, çünkü AlphaTauri'nin bu yıl gridde ikinci sırada olmaya [hakkı] yokmuş gibi hissettiriyordu."

"Hiç böyle görünmemişti, bu yüzden bu tür şeyler beni heyecanlandırıyor, kesinlikle içimde kelebeklerin uçuşmasına neden oluyor. Ve eğer bu gerçekleşebilirse, daha sonra tekrar kazanmak için savaşmak için kapılar açabilir." dedi.

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Fotoğraf: FIA Pool

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Ancak Ricciardo F1'deki ikinci döneminde daha fazla eğlenmek istediğinde ısrar ediyor ve ekliyor: "Tekrar kazanmak istesem de, bunu gerçekten yapabileceğime inandığım için istiyorum."

"Ancak kariyerimin bu ikinci aşamasını sadece buna göre belirlemeyeceğim; mutluluğumu belirleyecek, bu ikinci aşamadaki başarıyı nasıl sınıflandıracağımı belirleyecek değilim."

"Tekrar kazanmak bir bonus olurdu [ama] dünyanın yükünü omuzlarımda taşımıyormuşum gibi hissetmiyorum ve bu güzel bir şey." 

Ricciardo'nun 2024'te AlphaTauri'de yarışacağı kesinleşirken, Sergio Perez'in Red Bull sözleşmesi sona ereceği için Avustralyalı pilotun gözü 2025'te onun yerine geçmeyi umuyor.

Ricciardo, Red Bull adına yarıştığı dönemde 7, McLaren'de 1 olmak üzere toplam 8 Formula 1 galibiyeti kazandı.

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