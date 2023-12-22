Ricciardo: "Kariyerimin ikinci döneminde önceliğim kazanmak olmayacak"
Daniel Ricciardo her ne kadar yeniden kazanmak istese de, bu isteğinin Formula 1 kariyerinin ikinci dönemini belirlemesine izin vermeyeceğini söyledi.
Ricciardo'ya Red Bull ve AlphaTauri tarafından F1'de bir şans daha verildi. Avustralyalı pilot, McLaren'in Oscar Piastri'yi almasının ardından Red Bull ailesine dönmesiyle yedek pilot olarak Nyck de Vries'in yerini aldı.
Ricciardo, geri dönüşünde Zandvoort'taki üçüncü yarışında kaza yapması ve elini kırması nedeniyle Austin'e kadar araçtan uzak kaldı; performans açısından ise takım arkadaşı Yuki Tsunoda'yı geride bırakamadı.
Ancak Bal Porsuğu, Mexico City yarışında güçlü bir performans sergileyerek dördüncü sırayı aldı ve yedinci oldu; bu hafta sonu ona dönüşünden bu yana istediği gençleşme hissini verdi.
Formula 1'in resmi internet sitesine konuşan Ricciardo, "Meksika gibi bir hafta sonu, yeniden hissetmem gereken her şeyi hissettiğim bir hafta sonu oldu."
"Açıkçası takım çok mutluydu, herkes mutluydu ve bu tür şeyler ileriye dönük her şeye yardımcı oluyor."
"Aracı, insanların o aracı görmeyi beklemediği bir konuma getirmek, bu sizi heyecanlandıran şeyler ve [Meksika'da] dördüncü olmak bir pole gibi hissettirdi, çünkü AlphaTauri'nin bu yıl gridde ikinci sırada olmaya [hakkı] yokmuş gibi hissettiriyordu."
"Hiç böyle görünmemişti, bu yüzden bu tür şeyler beni heyecanlandırıyor, kesinlikle içimde kelebeklerin uçuşmasına neden oluyor. Ve eğer bu gerçekleşebilirse, daha sonra tekrar kazanmak için savaşmak için kapılar açabilir." dedi.
Fotoğraf: FIA Pool
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri
Ancak Ricciardo F1'deki ikinci döneminde daha fazla eğlenmek istediğinde ısrar ediyor ve ekliyor: "Tekrar kazanmak istesem de, bunu gerçekten yapabileceğime inandığım için istiyorum."
"Ancak kariyerimin bu ikinci aşamasını sadece buna göre belirlemeyeceğim; mutluluğumu belirleyecek, bu ikinci aşamadaki başarıyı nasıl sınıflandıracağımı belirleyecek değilim."
"Tekrar kazanmak bir bonus olurdu [ama] dünyanın yükünü omuzlarımda taşımıyormuşum gibi hissetmiyorum ve bu güzel bir şey."
Ricciardo'nun 2024'te AlphaTauri'de yarışacağı kesinleşirken, Sergio Perez'in Red Bull sözleşmesi sona ereceği için Avustralyalı pilotun gözü 2025'te onun yerine geçmeyi umuyor.
Ricciardo, Red Bull adına yarıştığı dönemde 7, McLaren'de 1 olmak üzere toplam 8 Formula 1 galibiyeti kazandı.
Son Haberler
Pedrosa: "Yarışmak çok da özlediğim bir şey değil"
Pedrosa: "Yarışmak çok da özlediğim bir şey değil" Pedrosa: "Yarışmak çok da özlediğim bir şey değil"
F1 Academy, 2024'te yedi F1 yarış hafta sonunda yer alacak
F1 Academy, 2024'te yedi F1 yarış hafta sonunda yer alacak F1 Academy, 2024'te yedi F1 yarış hafta sonunda yer alacak
Alonso: "Aston Martin F1'de bir sonraki adımı atarken 'zorlu bir dönemle' karşı karşıya kalacak"
Alonso: "Aston Martin F1'de bir sonraki adımı atarken 'zorlu bir dönemle' karşı karşıya kalacak" Alonso: "Aston Martin F1'de bir sonraki adımı atarken 'zorlu bir dönemle' karşı karşıya kalacak"
Bezzecchi: "Rossi numara yapan bir MotoGP takım sahibi değil"
Bezzecchi: "Rossi numara yapan bir MotoGP takım sahibi değil" Bezzecchi: "Rossi numara yapan bir MotoGP takım sahibi değil"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar