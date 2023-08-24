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Ricciardo: "Kariyerimin ikinci bölümü öncesi çok daha farklı hissediyorum"

Eski kondisyonunu yavaş yavaş yeniden yakalayan Daniel Ricciardo, tatil boyunca diğerleriyle arayı kapatmaya çalıştığını ve kendini daha farklı hissettiğini söylüyor.

Altay Gök
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Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

McLaren ile çoğunlukla hayal kırıklığı dolu iki sezonu geride bıraktıktan sonra sözleşmesini erkenden sonlandıran Ricciardo, bu sezonu normalde Red Bull yedek pilotu olarak boşta geçirmekteydi.

Sezon boyunca kendisinin Nyck De Vries'in yerine AlphaTauri'ye geçeceği dedikoduları vardı, bu dedikodular sadece 10 yarış sonra gerçeğe dönüştü ve Ricciardo eski takımıyla F1'e döndü.

Geri döndükten sonra çıktığı iki yarışta fena performans sergilemeyen Ricciardo, artık işleri daha da ciddiye aldığını ve kendine hedefler koymaya başladığını söylüyor.

PlanetF1'e konuşan Ricciardo, "Sanırım bu yıl tam zamanlı yarıştığım zamanlara göre daha fazla boş vaktim oldu. Yani bir nevi ara verdim ve tatil yaptım ve bu yüzden yaz tatiline ihtiyacım yoktu."

"Açıkçası, herkesin ihtiyacı olduğunu biliyorum, dolayısıyla diğerleri dinlenirken benim için biraz arayı kapatmak çok iyi oldu."

"Evet, elbette iyi vakit geçirdim, ancak vücuduma normale göre çok daha iyi baktım."

"Kariyerimin ikinci bölümü başlarken kendimi daha farklı hissediyorum. En azından şu anda kafamı verebildiğimi ve işleri ciddiye aldığımı hissediyorum."

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Kendime gereksiz yere baskı falan yapmıyorum ama ulaşmam gereken bazı hedefler ve kovalamam gereken bazı şeyler var."

"İyi bir noktadayım. Altı ay boyunca sürekli kendimle yüzleştim, sürekli neler yapabileceğimi düşündüm ve işleri yoluna koydum."

"Henüz sadece iki yarışa çıktım ama bu iki yarış, sadece pistte değil, sanırım pist dışında da hafta sonunun nasıl geçeceği konusunda tam olarak aradığım şeyi bana verdi."

"Dediğim gibi, kariyerimin ikinci bölümünde eski alışkanlıklarıma ya da buna benzer şeylere geri dönmediğimden emin olacağım." dedi.

Son olarak geri dönüş için Fernando Alonso'dan kondisyon desteği de aldığını söyleyen Ricciardo, "Neler yapmam gerektiği konusunda bir uçuş esnasında Fernando ile konuştum, tatil konusuna ve bunun faydalarına değindi."

"Hepimizin farklı olduğunu ve farklı şeylere tepki verdiğimizi biliyorum. On iki aya mı yoksa iki yıla mı ihtiyacım vardı bilmiyorum, ancak altı ay benim için gerçekten faydalı geçti." dedi.

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Ocon: "Alpine'in çok daha iyi bir iş çıkarabileceğinden eminim"

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