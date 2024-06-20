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Formula 1 Kanada GP

Ricciardo: ”Kariyerimi Red Bull’da noktalamak istiyorum”

Kanada Grand Prix’si öncesi geleceğiyle ilgili kendisine sorulan soruları yanıtlayan Ricciardo, hedefinin kariyerini Red Bull’da tamamlamak olduğunu ancak bunun şu an için pek mümkün görünmediğini söyledi.

Neva Ünsaldı
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Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, waves at the crowds ahead of the drivers parade

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, waves at the crowds ahead of the drivers parade

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez’in Red Bull ile sözleşme yenilemesiyle beraber ikinci koltuk için şansını yitiren Ricciardo, basın konferansında geleceğine ilişkin soruları yanıtladı. Avustralyalı pilot Red Bull koltuğunun dolmasının geleceğine etkisi ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu durumu ‘İşte bu kadar, bir daha şansım olmayacak.’ diye düşünerek değerlendirmiyorum. Miami’de harika bir sonuç elde ettim evet ama sezonun geri kalanı kendimden beklediğim gibi değildi. Daha iyi olmam önüme fırsatlar çıkmasına yardımcı olacaktır.”

“Bir yandan da gerçekçi olmam gerek. Belki her hafta sonu bir adım ileri atıyoruz ancak ben daha hızlı ilerlemek istiyorum.”

“Yine de hala işleri tersine çevirebileceğime, ileride daha iyi olabileceğime inanıyorum.”

“Gelecek yıl burada (RB) olmaya devam edersem, bu da beni mutlu eder.”

Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Önceliğinin Racing Bulls’ta kalmak haline mi geldiği sorulduğunda Ricciardo şunları söyledi:

“Bu Monako’da da bana sorulmuştu. Zaten kafam şu an RB ile iyi işler başarabilmekte. Miami bir bakıma öyleydi ama yine de insanların tüylerini diken diken edecek bir şey yapmadım. Bu gibi sonuçları daha fazla almaya çalışmalıyım ve benim için önemli olan da bu.”

Fikirlerinin Red Bull’a geri dönmek yerine RB’de uzun vadeli yarışmak yönünde değişip değişmediği sorulduğunda ise Ricciardo’nun cevabı şöyle oldu:

“Dürüst olmak gerekirse zihniyetim değişmedi. Ancak bildiğiniz üzere sezonu henüz yarılmamış olsak da epeyce ilerledik. Dediğim gibi beni gerçekten çok mutlu edecek bir sonuç aldım ama bir yandan beni o kadar mutlu etmeyen sonuçlar da aldım. Bu yüzden de kendimi sorumlu tutuyorum.”

“Üst düzey bir koltuk için savaştığınızda harika şeyler yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu, bunu başaramayacağım anlamına gelmiyor.”

“Red Bull kariyerimi bitirmek istediğim bir yer olmaya devam ediyor ancak kısa vadede bu olmayacak. Yine de bu benim için bir nihai hedef.”

Max Verstappen, Red Bull Racing ve Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing ve Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sutton Images

“Şu anda buradayım ve kalmak için iyi işler yapmam ve puan kazandırmam gerekiyor. Bunu burada yapmaktan mutluyum. Takım da bana yardımcı olma konusunda elinden geleni yapıyor.”

Tsunoda’yla kıyaslandığında eksik olduğunu düşündüğü veya üzerinde çalıştığı bir konu olup olmadığı sorusunu:

“Daha fazla sağ pedal, daha az sol pedal… Sanırım hız olabilir. Hala gereken hıza sahip olduğumu düşünüyorum. Şu ana kadar istikrar için de biraz fazla çalışmak zorunda kaldım.”

“Monako’dan beri kendime ve her şeye göz attım. Her şeyi tepetaklak değiştirmem gerekmiyor belki ama bir iki değişiklik yaparak ihtiyacım olan ekstrayı alabilirim. Böylece bir hafta sonunu daha düzgün hale getirip sonra da bu ivmeyi sürdürmem gerekiyor.” diyerek cevapladı Ricciardo.

Sürekli ilerleme kaydettiğini ve durumların üstesinden gelebildiğini düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruyu ise şöyle cevapladı:

“Yapmam gereken tam da bu sanırım. Çin’de yeni şasiye geçtiğimde hafta sonu daha iyi görünüyordu ve sonra da Miami başladı. ‘Tamam, gereken bu olabilir.’ diye düşündüm. Ancak daha sonra o kadar da iyi olmayan birkaç yarış geçirdim.”

“İyi olan tarafı şu: hala oldukça havalı şeyler yapabilecek yeteneğe sahibim. Ancak bunun koşulsuz olarak gerçekleşmesi gerekiyor. Yani sadece kendimi iyi hissettiğimde veya koşullar oluştuğunda değil…”

“İleride bunu tekrar yapabileceğime inanıyorum çünkü daha önce yaptım.”

“Bu yıl birkaç yarışta istediğim tutarlılığı yakalayamadım, bu yüzden yarışlardan önceki haftalarda hiçbir şeyi kaçırmadığımdan emin olmaya çalışıyorum. Çünkü bazen sadece Pazar günkü sonuca bakıyorsunuz ama detaylar sürüş şeklinizi belirleyebilir. Pist dışındaki şeylerin bile etkisi olabilir. Bu yüzden her şeyin yolunda olduğundan emin olmak gerçekten önemli.” Böylece arabaya bindiğinizde hiçbir endişe, hiçbir soru olmaz. Sadece muhteşem aksiyon olur.”

 

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