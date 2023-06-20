Ricciardo: "Kariyerimi Red Bull'da bitirmek isterim"
Red Bull yedek pilotu Daniel Ricciardo, kariyerini Red Bull'da bitirmeyi hedeflediğini ilk kez bizzat kendisi belirtti.
McLaren macerasını kötü bir şekilde sonlandırdıktan sonra spora bir sezon ara veren Ricciardo, bu arayı eski takımı Red Bull'a yedek pilot görevinde dönerek değerlendirdi.
Özellikle son haftalarda sık sık padokta gördüğümüz Ricciardo'nun olası bir Red Bull koltuğunu beklediği söylenmekte, ancak Sergio Perez'in 2024 sezonunu da kapsayan bir sözleşmesi bulunmakta, dolayısıyla kendisi için bu yol kapalı gibi.
Şu ana kadar geri dönüşünün nasıl olacağı konusunda hiç vermeyen Ricciardo, ilk kez dönüş için ana hedefinin Red Bull olduğunu açıkladı.
ESPN'e konuşan Ricciardo, "Dürüst olmak gerekirse, eğer her şeyi kendi istediğim gibi yapabilseydim, kariyerimi Red Bull'da bitirmek peri masalı olurdu."
"Neler olacağını göreceğiz. Muhtemelen biraz daha iyi olmam gerekecek ama buraya geri dönmek gerçekten çok güzel."
"Kendimin daha eksiksiz bir versiyonu olarak geri dönebileceğimi biliyorum" dedi.
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