Formula 1

Ricciardo: "Kariyerimi bitirme kararını Red Bull verdiği için minnettarım"

Daniel Ricciardo, 2024 Singapur Grand Prix'sinin ardından Formula 1'den ayrılmasının kendisini derinden yaraladığını ve yaşananları kabullenmekte zorlandığını açıkladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 09:20

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

F1'den ayrıldıktan sonra kamuoyundan uzaklaşan Daniel Ricciardo, Avustralya'ya geri döndü. Ancak 37 yaşındaki eski F1 pilotu, kariyerinin sona erdiği gerçeğini kabullenmekte zorlandığını itiraf etti.

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Ricciardo, Liam Lawson'ın yerini aldığı 2024 Singapur Grand Prix'sinin ardından yaşadığı ilk dönemi şöyle anlattı: "Singapur'dan hemen sonraki ilk aşamada dik durmaya ve güçlü görünmeye çalışıyordum. Bu bir tür başa çıkma mekanizmasıydı. İyi olduğumu, her şeyin yolunda olduğunu dışarıya yansıtmaya çalışıyordum. Aslında bu, aşağılanmış hissetmekten kaçınma çabasıydı."

"İlk başta her şeyin yolunda olduğunu düşünüyordum. Ancak elbette içten içe çok incinmiştim."

Ricciardo, Formula 1'deki en başarılı dönemini 2014-2018 yılları arasında Red Bull'da geçirdi. Takımdan ayrıldıktan sonra benzer sonuçlar elde etmekte zorlanan Avustralyalı sürücü, McLaren'da da oldukça güç bir dönem yaşadı. Ardından Red Bull'un kardeş takımı Racing Bulls ile F1'e dönse de kariyerini burada noktaladı.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ricciardo, kariyerinin son döneminde spordan ayrılmayı düşündüğü zamanlar olduğunu ancak çevresindeki insanların kendisini devam etmeye teşvik ettiğini söyledi. Bu nedenle Red Bull'un kendisi adına ayrılık kararını vermesini bir açıdan olumlu değerlendirdiğini belirtti.

Ricciardo, "Şunu söyleyebilirim: 2022 Monako Grand Prix'sinin ardından dairemde oturmuş takımımla konuşuyordum ve 'Artık bunu yapmak istemiyorum' diyordum."

"Bazen her şeyden uzaklaşmak istediğim anlar oldu. Ancak gerçek şu ki çevrenizde size harika olduğunuzu ve hâlâ bunu yapabileceğinizi söyleyen insanlar oluyor."

"Sonunda siz de bu seslere inanmaya başlıyorsunuz. Kötü niyetli olmadıklarını biliyorum ama kendi düşüncelerinize kulak vermek için pek fazla fırsatınız olmuyor."

"Kariyerimin sona eriş şeklini hâlâ sevmiyorum. Ancak bir yanım, onların bu kararı vermiş olmasına minnettar. Şu anda hâlâ yarışıyor olmak istemezdim." dedi.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber F1'in en pazarlanabilir sporcusu Leclerc oldu: Hamilton 22., Verstappen 48. sırada

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Red Bull: "Telsiz sorununu sezon bitmeden çözeceğiz"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



1 g



Red Bull: "Telsiz sorununu sezon bitmeden çözeceğiz"





Mekies, Verstappen'in yeni yarış mühendisini övdü: "Mükemmel bir iş çıkardı"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



1 g



Mekies, Verstappen'in yeni yarış mühendisini övdü: "Mükemmel bir iş çıkardı"





Aprilia doğruladı: Jorge Martin, Malezya'da yarışmayı deneyecek



MotoGP



MotoGP



Avustralya GP



1 g



Aprilia doğruladı: Jorge Martin, Malezya'da yarışmayı deneyecek

Daha fazlası

Daniel Ricciardo





Norris, Indy500'de Ricciardo ile bir araya geldi



Formula 1



Formula 1



Kanada GP



5 ay



Norris, Indy500'de Ricciardo ile bir araya geldi





Ricciardo, geri dönüş ihtimalini reddetmedi: "Asla asla dememeliyiz"



Formula 1



Formula 1 5 ay



Ricciardo, geri dönüş ihtimalini reddetmedi: "Asla asla dememeliyiz"





Ricciardo, ikonik podyum kutlamasının kökenlerini anlattı



Formula 1



Formula 1



Japonya GP



6 ay



Ricciardo, ikonik podyum kutlamasının kökenlerini anlattı

Son Haberler





Ricciardo: "Kariyerimi bitirme kararını Red Bull verdiği için minnettarım"



Formula 1



F1 Formula 1 3 dk



Ricciardo: "Kariyerimi bitirme kararını Red Bull verdiği için minnettarım"





F1'in en pazarlanabilir sporcusu Leclerc oldu: Hamilton 22., Verstappen 48. sırada



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



20 dk



F1'in en pazarlanabilir sporcusu Leclerc oldu: Hamilton 22., Verstappen 48. sırada





Stella açıkladı: McLaren’in son güncellemeleri ne zaman gelecek?



Formula 1



F1 Formula 1



Amerika GP



43 dk



Stella açıkladı: McLaren’in son güncellemeleri ne zaman gelecek?





MotoGP sürücüleri, Katar GP için bir kez daha toplantı yaptı



MotoGP



MGP MotoGP



Avustralya GP



1 s



MotoGP sürücüleri, Katar GP için bir kez daha toplantı yaptı

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol