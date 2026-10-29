Formula 1

Ricciardo: "Kariyerimi bitirme kararını Red Bull verdiği için minnettarım"

Daniel Ricciardo, 2024 Singapur Grand Prix'sinin ardından Formula 1'den ayrılmasının kendisini derinden yaraladığını ve yaşananları kabullenmekte zorlandığını açıkladı.

Zeynep Taş

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 09:20

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Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

F1'den ayrıldıktan sonra kamuoyundan uzaklaşan Daniel Ricciardo, Avustralya'ya geri döndü. Ancak 37 yaşındaki eski F1 pilotu, kariyerinin sona erdiği gerçeğini kabullenmekte zorlandığını itiraf etti.

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Ricciardo, Liam Lawson'ın yerini aldığı 2024 Singapur Grand Prix'sinin ardından yaşadığı ilk dönemi şöyle anlattı: "Singapur'dan hemen sonraki ilk aşamada dik durmaya ve güçlü görünmeye çalışıyordum. Bu bir tür başa çıkma mekanizmasıydı. İyi olduğumu, her şeyin yolunda olduğunu dışarıya yansıtmaya çalışıyordum. Aslında bu, aşağılanmış hissetmekten kaçınma çabasıydı."

"İlk başta her şeyin yolunda olduğunu düşünüyordum. Ancak elbette içten içe çok  incinmiştim."

Ricciardo, Formula 1'deki en başarılı dönemini 2014-2018 yılları arasında Red Bull'da geçirdi. Takımdan ayrıldıktan sonra benzer sonuçlar elde etmekte zorlanan Avustralyalı sürücü, McLaren'da da oldukça güç bir dönem yaşadı. Ardından Red Bull'un kardeş takımı Racing Bulls ile F1'e dönse de kariyerini burada noktaladı.

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ricciardo, kariyerinin son döneminde spordan ayrılmayı düşündüğü zamanlar olduğunu ancak çevresindeki insanların kendisini devam etmeye teşvik ettiğini söyledi. Bu nedenle Red Bull'un kendisi adına ayrılık kararını vermesini bir açıdan olumlu değerlendirdiğini belirtti.

Ricciardo, "Şunu söyleyebilirim: 2022 Monako Grand Prix'sinin ardından dairemde oturmuş takımımla konuşuyordum ve 'Artık bunu yapmak istemiyorum' diyordum."

"Bazen her şeyden uzaklaşmak istediğim anlar oldu. Ancak gerçek şu ki çevrenizde size harika olduğunuzu ve hâlâ bunu yapabileceğinizi söyleyen insanlar oluyor."

"Sonunda siz de bu seslere inanmaya başlıyorsunuz. Kötü niyetli olmadıklarını biliyorum ama kendi düşüncelerinize kulak vermek için pek fazla fırsatınız olmuyor."

"Kariyerimin sona eriş şeklini hâlâ sevmiyorum. Ancak bir yanım, onların bu kararı vermiş olmasına minnettar. Şu anda hâlâ yarışıyor olmak istemezdim." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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