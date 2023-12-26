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Ricciardo: "Kariyerimde ilk kez kış arasına girmek yerine yarışmak istedim"

AlphaTauri pilotu Daniel Ricciardo, kış arasının kendisi adına yanlış zamanda geldiği görüşünde.

Editör Ezel Tan
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Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

McLaren'la yollarını ayırmasının ardından F1'e kısa bir ara veren Daniel Ricciardo, Macaristan'da pistlere döndü ve Hollanda'da sakatlanmasına rağmen eski enerjisini yakalamış durumda.

Avustralyalı pilot, F1'den yeniden büyük keyif aldığını söylüyor.

Ricciardo, "Bu yılın bu şekilde biteceğini ya da yarışacağımı hiç tahmin etmemiştim. Formula 1'e geri döndüğüm ve yeniden yarıştığım için çok mutluyum."

"Sanırım bu, tatile gitmek istemediğim ilk dışı dönemi oldu. Biraz ara verip gelecek yıla hazırlanma düşüncesi oldukça güzeldi fakat yarışmaya devam etmek istedim."

"Hayatımda yarışla ilgili olmayan şeyleri azalttım. Elbette başka ilgi alanlarım da var ama bunların çoğunu en aza indirdim. Şu anda ana önceliğim yarışmak. Takvim ve yoğun programım göz önüne alındığında, tüm boş zamanımı spor salonunda geçirmeye çalıştım."

Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, AlphaTauri

"Hayatta sevdiğiniz şeyi yapmak önemlidir. Hayatınız boyunca bunu yaptığınızda ve işler yolunda gittiğinde her şey harikadır. İşler zorlaştığında ise güveniniz düşer. Kendinizi sorgulamaya, bu sporu hâlâ sevip sevmediğinizden şüphe etmeye başlarsınız."

"Hazırlık süreci de zarar görmeye başlıyor ve motivasyon eksikliği yaşıyorsunuz."

"McLaren ile yollarımızı ayırdıktan sonra verdiğim arada bu sporu ne kadar sevdiğimi ve ne kadar özlediğimi fark ettim. Önümde yeni fırsatlar var ve sezonun ikinci yarısından bu kadar keyif aldığıma inanamıyorum. Bu altı ay her şeyi değiştirdi."

"Kazaya ve kırık kola rağmen sezonu olumlu değerlendiriyorum. O kırığı bir sorun olarak görmemem çok şey anlatıyor. Bazı insanlar 'Belki de Daniel pes etmeli, belki de bu kariyerini sonlandırması için bir işarettir' dedi. Fakat ben asla böyle düşünmedim. Aksine, birilerinin k*çını tekmelemeye çalışmak için daha da fazla motivasyon oldu!" dedi.

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