Ricciardo: "Kariyerim bitmeden Verstappen ile yeniden takım arkadaşı olmak istiyorum"

Avustralyalı pilot VCARB ile olan mevcut anlaşmasının sonuna yaklaşıyor ve 2025 için herhangi bir sözleşme imzalanmadı.

Sergio Perez'in son zamanlarda önemli bir performans düşüşü yaşaması sebebiyle Ricciardo'nun 2024 sezonunun ikinci yarısında Meksikalı pilotun yerini almasına ramak kalmıştı ki Red Bull, yaz arasından sonra da Perez'in yerini korumayı tercih etti.

Ricciardo, VCARB takımıyla sözleşme uzatma umudunu sürdürürken, Verstappen'le birlikte Red Bull'da yer alma fırsatının kapısı hızla kapanıyor.

Avustralyalı pilot, F1 kariyeri sona ermeden önce kendisine bu fırsatın verilmesini istediğini açıkça belirtti.

RacingNews365'e konuşan Ricciardo'ya, 2016-2018 yılları arasında RBR'de takım arkadaşı olan Verstappen'le Red Bull'da birlikte yarışmak için son bir şans isteyip istemediği soruldu: "Diplomatik bir cevap vermeyeceğim. Evet, elbette isterim."

"Bunu hak etmem gerektiğini biliyorum. Bu bana öylece verilmeyecek ama eğer hak ettiysem ve şansım varsa, elbette bunu yapmak isterim."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ricciardo'nun şansı muhtemelen Perez'in yaz arasından sonra ne kadar iyi performans göstereceğine bağlı olacak.

Geçtiğimiz günlerde VCARB CEO'su Peter Bayer, Ricciardo'nun pistteki performansını artırmak ve odaklanmak amacıyla sosyal medya gibi dikkatini dağıtan unsurları hayatından nasıl çıkardığını anlatmıştı.

Ricciardo, RacingNews365 adresine yaptığı açıklamada, elinden gelen her şeyi yaptığını ve Red Bull'a çağrılmasa bile F1'e geri dönüşü için elinden gelenin en iyisini yaptığını bildiğini söyledi.

"Tamamen motive olmuş ve odaklanmış durumdayım."

"Burada bir yılım mı yoksa beş yılım mı kaldı bilmiyorum, bu yüzden gerçekten son şansımmış gibi davranıyorum."

"Sonrasında pişman olup 'lanet olsun, her şeyi farklı yapmalıydım' demek istemiyorum."

"Bu yüzden iyi bir yerdeyim çünkü her şeyimi ortaya koyduğum için rahatım."