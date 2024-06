Ricciardo: "Kanada'da sahip olduğum öfkeyi, yarıştığım süre boyunca korumak istiyorum"

Ricciardo, bu yıl yüksek performans gösteren takım arkadaşı Yuki Tsunoda'ya kıyasla yetersiz performansı nedeniyle artan eleştirilerle karşı karşıya kaldı. 1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Montreal hafta sonunda 34 yaşındaki sürücünün hâlâ neden gridde yer aldığını sorgulayan son isim oldu.



Avustralyalı sürücü, 2023 sezonunun ortasında Red Bull’a geri dönerek ana takımda Sergio Perez'in koltuğunu almak istiyordu, ancak hayal kırıklığı yaratan sonuçları 2025'te RB'de kalabilmeye odaklanmasına neden oldu.



Kanada'da Ricciardo, sezonun en güçlü hafta sonunu yaşadı. Cumartesi günü sıralama turlarını beşinci sırada tamamlarken, kaotik ve bir ıslak bir kuru geçen yarışta kötü bir başlangıç ve yanlış start cezasına rağmen sekizinci sırada bitirdi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, the remainder of the field at the start

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images