Ricciardo: "Kanada'da sahip olduğum öfkeyi, yarıştığım süre boyunca korumak istiyorum"

Ricciardo, bu yıl yüksek performans gösteren takım arkadaşı Yuki Tsunoda'ya kıyasla yetersiz performansı nedeniyle artan eleştirilerle karşı karşıya kaldı. 1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, Montreal hafta sonunda 34 yaşındaki sürücünün hâlâ neden gridde yer aldığını sorgulayan son isim oldu.



Avustralyalı sürücü, 2023 sezonunun ortasında Red Bull’a geri dönerek ana takımda Sergio Perez'in koltuğunu almak istiyordu, ancak hayal kırıklığı yaratan sonuçları 2025'te RB'de kalabilmeye odaklanmasına neden oldu.



Kanada'da Ricciardo, sezonun en güçlü hafta sonunu yaşadı. Cumartesi günü sıralama turlarını beşinci sırada tamamlarken, kaotik ve bir ıslak bir kuru geçen yarışta kötü bir başlangıç ve yanlış start cezasına rağmen sekizinci sırada bitirdi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, the remainder of the field at the start Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ricciardo, ümitlenip sonra hayal kırıklığı yaşamaktan endişe duysa da F1 geleceği için savaşırken Montreal etkinliğine getirdiği bu agresyonu korumak istediğini söyledi.

İvme kazandığı görülen Kanada'dan ne aldığı sorulduğunda Ricciardo, Motorsport.com’a şunları söyledi:

"Bunu sürdürmeliyim."

"Hafta sonuna getirdiğim o küçük enerji ve muhtemelen o öfke orada kalmalı ve bunu aynı yoğunlukta sürdürmeliyim.”

"Öfkeli olmak mı yoksa testosteronumu artırmak mı gerekiyor bilmiyorum ama bunun bana yardımcı olduğunu düşünüyorum.”

"Bu kesinlikle bir dönüm noktası olabilir. Tabii ki bunu tekrarlamam ve kanıtlarla desteklemem gerekiyor.”

"Ancak Monako'dan bu yana fark ettiğim bazı şeylerden kesinlikle mutluyum ve bu hafta sonunun biraz daha sorunsuz geçmesi tesadüf değil.”

"Sadece çok rahatlamadan ve 'her şey yolunda' moduna girmeden bunun üzerine çalışmaya devam ettiğimizden ve kendimi sorumlu tuttuğumdan emin olmam gerekiyor. Kendimde bu keskinliği koruduğumdan emin olmalıyım."

Ricciardo, ıslak zeminde başlangıç gridinde iyi bir kalkış yapamadıktan sonra yarışın yanlış yöne gittiğinden korktuğunu söyledi. Bu durum, başlangıçtan önce arabası hafifçe öne kaydığı için aldığı beş saniyelik ceza ile daha da karmaşıklaştı.

"Yarışın elimizden kaydığını hissettim."

"Başlangıçta, kayarak pozisyon kaybettik. İkinci virajda Lewis beni kolayca geçti."

"Işıkları geçmediğimi biliyordum, ancak ışıklara bakarken arabamın belki de kaydığını hatırlıyorum, bu yüzden muhtemelen bir debriyaj sorunumuz vardı.”

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yağmur geldiğinde yeni geçiş lastiklerine geçtik ve diğerleri pist üzerinde kaldı, böylece pist pozisyonunu kaybettik.”

"Yarışın elimizden kaydığını hissettim ancak sonunda kuru zemin lastikleri ile bazı araçları geçerek geri döndük ve güzel puanlar elde ettik." diye açıkladı.