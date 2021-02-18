Ricciardo, kalçasını MCL35M'e sığdırmakta zorlanmış

Renault'dan McLaren'a geçen ve ilk kez bir Mercedes motorlu araçla yarışacak olan Daniel Ricciardo, geçtiğimiz salı günü yeni MCL35M'in direksiyonuna ilk kez geçti.

Ricciardo için son derece heyecan verici bir an olduğu biliniyordu sonuçta yeni takımıyla ilk sürüşüydü.

Ancak Avustralyalı pilot, yeni araca sığmakta zorluk çekince araçta değişiklik yapılmak zorunda kaldı.

Takım arkadaşı Lando Norris'ten daha uzun ve geniş olan Ricciardo, başlangıçta araca sığmakta zorlandığını söyledi.

Fox Sports'a konuşan Ricciardo, "Bu oldukça normal bir şeydi! Çünkü kalçalarım çok geniş. Sanırım oldukça kalın kemikliyim ama yine de içine girmeyi başardım!"

“Koltuğun ilk modeliydi ve sahip olduğu boyutlar göz önüne alındığında benim için pek de iyi değildi. Neyse ki bunu sadece koltukta yaşadık. Asıl omurganın kendisi çok dar değildi. O zaman beri koltukta kendimi rahat hissediyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: McLaren Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: McLaren

31 yaşındaki Ricciardo, gridin en uzun pilotlarından bir tanesi ve vücut boyutlarının, Formula 1 aracının paketlenmesi konusunda sınırda olduğuna inanıyor.

"Kesinlikle limitte olduğumu hissediyorum. Şu anda araçları ve şasiyi tasarlarken, her şeyi mümkün olduğunca dar ve aynı zamanda kompakt hale getirmeye çalışıyorlar. Yani gerçekten kalçalarım bazen sınırlayıcı faktör oluyor."

"Bu yüzden ben de onlara 'rahat olduğumdan emin olmaya çalışın ve bunun size aerodinamik anlamda 0.1 saniye kaybettirdiğini düşünüyorsanız, o zaman pistte çok daha hızlı gideceğim!' diyorum."

Ricciardo, kariyeri boyunca HRT, Toro Rosso, Red Bull ve Renault takımları için yarışırken, toplamda yedi galibiyet almayı başardı. Ancak Ricciardo, son galibiyetini 3 yıl önce Red Bull için yarışırken aldı.