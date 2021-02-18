Ricciardo: "Kahramanım olan Earnhardt'ın ölümü, beni çok etkiledi"

Perşembe günü, 2001 Daytona 500'da hayatını kaybeden Earnhardt'ın 20. ölüm yıl dönümü, bu da Amerikalı efsane pilotun tekrardan anılmasına ve yedi kez NASCAR şampiyonunun hayatı ve kariyerinin yeniden hatırlanmasına neden oldu.

McLaren F1 pilotu Ricciardo, yarış kariyerinde Earnhardt'ın ne kadar büyük bir ilhama sahip olduğunu pek çok kez anlatmıştı, hatta Avustralyalı pilotun kullandığı 3 numara da Earnhardt'ı anma amacıyla seçilmişti.

Earnhardt hakkında olan anıları sorulduğunda Ricciardo, Amerikalı pilotun ölüm haberini duyduğu anı ve üzüntüsünü çok net bir şekilde hatırladığını söyledi.

Ricciardo'nun açıklamaları şu şekilde: "20 sene önceki o yarışı çok net bir şekilde hatırlıyorum."

"Gelen haberlerin ardından ağlamaya başladım. O zamanki arkadaşım Stephen'ı aradım, beraber go-kart sürüyorduk ve o da büyük bir Earnhardt taraftarıydı."

"Haberleri duyduğum anda onu aradım ve resmen telefonda birlikte ağladık. O, bizim için kesinlikle bir kahramandı."

Ricciardo, 2014'ten itibaren Earnhardt'ın 3 numarasını kullanma kararını almasının, kendisini "Göz Korkutan" - aynı zamanda Earnhardt'ın lakabı ve sürüş stili tanımlaması - zihniyetine alıştırmak ve pist üzerindeki sert hamlelerine bir açıklama getirmesiyle alakalı olduğunu belirtti.

Avustralyalı pilotun açıklamaları şu şekildeydi: "2014'te 3 numarayı kullanmaya başladığımda, Göz Korkutan stilini uygulamak aklımın bir köşesinde yer alıyordu - bunun kendime uyarlanmış versiyonu ise 'Bal Porsuğu' yaklaşımı oldu."

"Ancak bu yaklaşımı göstermek için doğru senenin o sene olduğunu hissettim, sert sürüşler yapmaktan, büyük geçişler yapmaktan çekinmeyen adam olduğumu göstermem için doğru seneydi."

"O ana kadar öyle olduğumu pek hissetmiyordum. Ve Red Bull ile olan ilk senem, bunu göstermek ve bu itibarı kazanmak için elimde olan şanstı."

"Tabii ki bunun bir parçası da Earnhardt ve bana kattığı ilhamla alakalıydı."

Ricciardo'nun 3 numarayı kullandığı ilk sene, Red Bull ile üç galibiyet alması ve sürücüler şampiyonasında üçüncü sırayı yakalaması nedeniyle, F1'de çıkış yakaladığı sene olmuştu."

Ricciardo, Earnhardt'ın oğlu Dale Jr'dan, 2016'da JR Motorsports Xfinity NASCAR takımında mücadele etmesi için açık bir teklif almıştı, ancak Avustralyalı pilot, sadece F1 kariyeri bittikten sonra bu teklifi gözden geçirebileceğini söylemişti.