Ricciardo, Kanada GP'nin 'alternatif' F1 TV yayını için ESPN'e katılacak

Ricciardo, Montreal yarışı ve yılın ilerleyen dönemlerinde Austin ve Las Vegas yarışlarının benzer yayınları için Toronto doğumlu komedyen Will Arnett'e katılacak.

The Grandstand with Daniel Ricciardo and Will Arnett olarak adlandırılacak olan program Montreal'deki yarış günü saat 13.55 ET'de başlayacak. ABC'deki normal canlı yarış yayınına paralel olarak yayınlanacak.

Ricciardo ve Arnett, özel konukların da yardımıyla yarış hakkında canlı yayında konuşacaklar.

Ricciardo, "Bu çok eğlenceli olacak!"

"Tahmin edebileceğiniz gibi Will ve ben programda biraz eğleneceğiz, bunun arkadaşlarınızla F1 izliyormuşsunuz gibi hissettirmesini umuyoruz."

"Harika konuklarımız olacak, bol bol kahkaha atacağız ve umarım hayranları çok sevdiğim spora bir adım daha yaklaştıracağız. Kemerlerinizi bağlayın Amerika!" dedi.

Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing, with actress Heidi Berger Photo by: Alexander Trienitz / Motorsport Images

En çok Arrested Development ve 30 Rock dizileriyle tanınan Arnett'in motor yarışlarına büyük bir ilgisi var; kendisi daha önce podcast'inde Mika Hakkinen'i konuk etmişti.

Arnett, "F1 hakkında ne kadar çok şey öğrenirsem, o kadar ilgimi çekiyor."

"Podcast'imde Mika ile çalışma fırsatı harikaydı ve Daniel ile bu programı yapmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Biz eğlenirken izleyiciler de eğlenecek." dedi.

ESPN'in prodüksiyondan sorumlu başkan yardımcısı Kate Jackson, "F1'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki popülaritesi artmaya devam ederken, hayranlara bu spordan keyif almaları ve yeni hayranların bu spor hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için başka bir yol sunmaktan memnuniyet duyuyoruz."

"Daniel'in coşkulu kişiliği ve uygulamalı bilgisi televizyonda yankı uyandıracak."

"Will ile çalışacağımız için de çok heyecanlıyız. Kendini F1'e adamış bir hayranın bakış açısının yanı sıra F1'i kendine özgü ve esprili bir şekilde değerlendirecek. Harika bir kombinasyon olacak." dedi.

Program, ABD futbol efsanesi Peyton Manning'in Omaha Productions'ı tarafından ESPN ile birlikte hazırlanıyor ve konsept olarak Manning'in kendisinin sunduğu ve halk arasında 'Manningcast' olarak bilinen alternatif bir Pazartesi Gecesi Futbolu programına benziyor.

Manning, "'Megacast' formatını F1'e uyarlamak için ESPN ile ortaklık yapmak harika."

"Bu projeyi Daniel ve Will ile birlikte yapmaktan heyecan duyuyoruz. Onlar, yayına uzmanlık ve eğlence getirecek kişiler." dedi.