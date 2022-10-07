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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Ricciardo, Japonya GP hafta sonunun "tahmin edilemez" geçmesini bekliyor

Daniel Ricciardo, hava şartlarının değişken olmasından ötürü, hafta sonunun kalanının tahmin edilemez olacağı görüşünde.

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Ricciardo, Japonya GP hafta sonunun "tahmin edilemez" geçmesini bekliyor
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McLaren cuma günü az tur atan takımlardan birisiydi ve Daniel Ricciardo, performans anlamında çok iyi bir görüntü çizmedi.

Neden az tur attıkları sorusuna Ricciardo, "Bugün çok fazla enerji harcamak istemedik! (gülüyor)"

"Şaka bir yana, programın bir bölümünü iyi şekilde tamamladık, sonrasında küçük bir teknik sorunla karşılaştık ve bu da ikinci seansı erken kapatmak zorunda kaldığımız anlamına geliyordu."

"Ancak yine de, zaten yeterince bilgi topladığımız için daha fazla tur atmanın önemi yoktu."

"Pek çok şey pazar günü havanın nasıl olacağına bağlı olacak. Hafta sonunun kalan günlerinde yağmur lastiklerine ihtiyacımız var, bu yüzden belki de pistte çalışmaya devam etmenin anlamı yoktu."

"Pazar günü koşulların ne olacağını tahmin etmek zor. Büyük bir olasılıkla yarınki seanslar kuru zeminde geçecek, bu yüzden her şeye baştan başlamamız gerekecek."

"Görünüşe göre kuru pistte tek antrenman ve ardından sıralama turları olacak, bu da hoşuma giden bir senaryo." cevabını verdi.

Suzuka'ya geri dönmenin getirdiği mutluluğa da değinen Ricciardo, "Evet, bu piste geri dönmek eğlenceliydi. Koşullar kaygandı ama aslında epey keyif aldım."

"Sabah genel anlamda çok kötü görünmüyorduk. Sadece birkaç tur attım ama araçta kendimi rahat hissettim. Öğleden sonra ise biraz daha zordu."

"Diğerlerinin ne yaptığını bilmediğimiz için güne dair net bir şey söylemek zor."

"Bence daha hızlı olabiliriz, sadece yarın için birkaç şeyi geliştirmeye çalışacağız." dedi.

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