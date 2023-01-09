Ricciardo: "İyi ki 2023'te büyük takımlardan teklif almadım"

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Daniel Ricciardo, hem 2021 hem de 2022 sezonlarında beklentilerin büyük oranda altında kalmış ve eleştiri almıştı.

Avustralyalı sürücünün kontratı da olması gerekenden bir yıl erken feshedilirken, sonrasında kariyerine bir yıl ara vermeyi tercih etti.

Ricciardo şimdi Red Bull'un yedek pilotluğunu yapacak ve aynı zamanda kafasını toparlamak için farklı şeylerle ilgilenecek.

Beyond The Grid podcast'ine konuk Ricciardo, 2023 için bazı teklifler aldığını ancak büyük takımlar teklif yapsaydı bunu reddedemeyeceğini, bu yüzden bir yıl ara verdiği için mutlu.

Ricciardo, "Bazı teklifler aldım fakat sezonun ikinci yarısında arka arkaya üç yarışlık serinin ardından 2023'te yarışmak istemediğimi fark ettim."

"Üst düzey takımlardan hiçbirinin bana teklif yapmamasından memnun oldum çünkü onları reddedemezdim ve benim dinlemeye ihtiyacım vardı."

"Buna 'tükenmişlik' diyebilirsiniz, ki bunu inkar etmiyorum. Herkesin kendi görüşü olabilir. Şahsen bana neler olduğunu, nasıl hissettiğimi ve ne istediğimi tam olarak biliyorum."

"Bu şekilde hisseden tek sporcu olduğumu söylemek istemiyorum ama mümkün olduğunca çok antrenman yapmak isteyen sıradan bir sporcu olmadığımı söyleyebilirim."

"Ne kadar çok çalışırsam, o kadar çok kayboluyorum. Biraz ara verip dinlenirsem daha iyi şekilde geri dönebileceğimi hissediyorum." dedi.