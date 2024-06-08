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Ricciardo: "İyi durumdayız"

AlphaTauri pilotu Daniel Ricciardo, cuma gününün ardından İtalyan ekibin iyi durumunda

Ezel Tan
Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Montreal'deki antrenman seanslarının ardından AlphaTauri pilotları Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda, pistteki performanslarını değerlendirdiler.

Değişken hava koşulları ve yeni asfalt, takımların veri toplamasını etkilerken, her iki pilot da olumlu izlenimlerle günü tamamladı.

Antrenman seanslarını 5. sırada tamamlayan Daniel Ricciardo, günün genelinden memnun kaldığını belirtti.

Ricciardo, "Gün iyi geçti ve izlenimlerim gayet iyiydi."

"İlk antrenmanın başlangıcından önce bugün pistte hiç çalışamayacağız gibi görünse de, gün boyunca her iki hamurla da çok sayıda tur attığımız için mutluyum." dedi.

Ricciardo, pist koşullarının ve yeni asfalt yüzeyin lastiklere daha az baskı uyguladığını vurgulayarak, "İyi durumda olduğumuzu hissediyorum. Sadece biraz ayar yapmamız gerekiyor."

"Sabah pist oldukça çabuk kurudu ve yenilenen asfalt yüzey eskisinden çok daha düzgün. Bu yüzden lastikler üzerinde daha az baskı yapıyor gibi görünüyor." diye ekledi.

Hafta sonunun geri kalanında değişken hava koşullarıyla başa çıkmanın önemine değinen Ricciardo, "Sanırım Cumartesi günü de değişken hava koşullarıyla uğraşmak zorunda kalacağız. Haliyle lastik seçimini doğru yapmak önemli olacak," ifadelerini kullandı.

Antrenman seanslarını 8. sırada tamamlayan Yuki Tsunoda ise günü genel olarak olumlu değerlendirdi.

Tsunoda, "Takım için gün olumlu geçti."

"Bazı alanlarda gelişmeye çalışmam gerekecek. Fakat genel olarak, hava birkaç kez değiştiği için pistte çalışmak eğlenceliydi," dedi.

Tsunoda, ıslak pistte geçiş lastikleri hakkında bilgi toplamanın faydalı olduğunu belirterek, "Benim için ıslak pistte geçiş lastiklerinin çalışması hakkında bilgi toplamak faydalı oldu, çünkü bu yıl bu tür lastiklerle neredeyse hiç sürüş yapmadık."

"Herkesin kendi programı üzerinde çalıştığı ortada fakat tempo anlamında iyi bir seviyedeyiz. Yağmurda aracın iyi çalıştığını düşünüyorum ve genel olarak aracın hem ıslak hem de kuru zemindeki davranışından memnunum." dedi.

Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı VCARB 01

Yuki Tsunoda, RB F1 Takımı VCARB 01

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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