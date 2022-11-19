Ricciardo: "İyi bir noktadayız"
McLaren pilotu Daniel Ricciardo, cuma gününün ardından performans anlamında iyi bir konumda olduklarını düşünüyor.
Cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında mekanik bir sorun yaşayan Ricciardo, buna rağmen 0.9 saniye geride dokuzuncu en iyi isim olmayı başarmıştı.
Avustralyalı pilot, McLaren'la geçirdiği son cuma günüyle ilgili şöyle dedi: "Antrenmanlar iyi geçti fakat bizi Alpine ve gridin ortasındaki diğer takımlarla karşılaştırdığınızda her şeyin göreceli olduğu açık."
"Hâlâ birkaç ondalık daha bulabileceğimizi düşünüyorum ama genel olarak iyi bir noktadayız."
"Bu birkaç ondalığı bir şekilde bulmak zorunda olduğumuz açık, ancak genel olarak rekabetçiyiz ve bu da takıma güven veriyor. Akşam araçla çalışacağız ve umarım yarın biraz ilerleme kaydedebiliriz."
"Aracımda küçük bir yağ sızıntısı olduğu doğru, bu yüzden planlanandan daha az tur attık ama yine de iyi sonuçlar elde ettik."
"Bazı mekanik sorunlar bizi engelledi ancak tempo anlamında sakiniz. Bu sayede takım gece yarısına kadar garajda çalışmak zorunda kalmayacak ve herkes iyi bir uyku çekebilecek."
"Hafta sonunun kalan günlerinde bu seviyeyi koruyabilirsek, Alpine ve diğer takımlarla rekabet etme şansımız olacak. Umarım antrenman seanslarının sonucu genel güç dengesini yansıtıyordur."
"Şu anda iyi görünüyoruz."
Lando Norris ise kötü bir gün geçirmedikleri konusunda hemfikir.
"Kötü bir gün değildi. Aracı Pato'ya bıraktığım için ilk antrenman seansını kaçırdım."
"Bu yüzden daha çok yetişmeye çalışan taraf konumundaydım. Fakat hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum."
"Akşam ayarlara odaklanacağız ve yarın bir adım ileri gitmeye çalışacağız."
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