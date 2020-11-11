Ricciardo, İstanbul Park'ta sürüş yapacağı için heyecanlı

Renault pilotu Daniel Ricciardo, 2011 Türkiye GP'deki ilk antrenman seansında piste çıkmış ve İstanbul Park'ın tadına bakmıştı.

Ancak o seans ıslak zemindeydi ve Ricciardo pisti tam olarak bilmiyor.

Avustralyalı pilot, İstanbul Park'ta sürüş yapacağı için heyecanlı olduğunu belirtti ve özellikle ilk ile sekizinci virajın "nefes kesici" olacağını söyledi.

Ricciardo, "Türkiye yarışını sabırsızlıkla bekliyorum. 2011'de cuma antrenmanlarına katıldım ancak yağmur yağdı. Kuru asfaltla birlikte pist benim için tamamen yeni olacak."

"Pist düzeni harika, orada yarışmak çok eğlenceli. Modern bir Formula 1 aracıyla bu pistte sürmek harika olacak, çünkü Türkiye'de birkaç hızlı viraj ve tam gaz gideceğimiz bölümler var. Bence ilginç bir yarış göreceğiz ve geçiş Imola'dan daha kolay olacak."

"Orayı sabırsızlıkla bekliyorum. Sekizinci viraj ve inişli ilk viraj nefes kesici olacak." dedi.

Esteban Ocon ise daha önce Türkiye'de hiç yarışmadı ve yarış hakkında heyecanlıydı.

Fransız pilot şöyle dedi: "İstanbul Park benim için yeni bir pist, daha önce orada hiç yarışmadım. Çocukken Türkiye'deki tüm Formula 1 yarışlarını seyrettim, pisti çok sevdim. Michael Schumacher ve Fernando Alonso'nun 2006'da bitiş çizgisine kadar savaştığı mücadeleyi hatırlıyorum."