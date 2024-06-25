Ricciardo: "İspanya'dan sonra yaptığımız güncellemelerden hemen vazgeçmemeliyiz"
RB'den Daniel Ricciardo, İspanya Grand Prix'sindeki performans düşüşünü araştırırken, takımın mevcut güncellemelerden vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyor.
RB, Barselona'ya yeni bir arka kanat, güncellenmiş sidepod, motor kapakları ve taban içeren ayrıntılı bir paket getirdi.
Takım bu güncellemelerin, kısa süre önce Aston Martin'i geçen VCARB01 aracının pozisyonunu korumasını umuyordu.
Ancak bunun yerine takım, rekabet konusunda geriye gitmiş oldu. RB pilotları 15. ve 19. sıralarda yer aldılar.
RB, simülasyon araçları tarafından yanlış yönlendirilip yönlendirilmediği sorularıyla hafta sonunun neden bu kadar şok edici olduğuna dair cevaplar aramaya devam ediyor.
Bu hafta sonu Avusturya'da yapılacak yarış için takımın işleri yoluna koymak için fazla zamanı olmayacak, ancak Ricciardo Barselona'nın ardından hemen yeni güncellemeler için çalışılması gerektiğini düşünmüyor.
Ricciardo, "Henüz bu güncellemelerden vazgeçmemiz gerektiğini düşünmüyorum. Eğer hafta sonunda yine emin olamazsak veya net bir cevap yoksa o zaman belki düşünebiliriz." dedi.
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Takımı, yarıştan sonra Parc Ferme'de
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Ricciardo'yu en çok şaşırtan şey, aslında araçta oldukça rahat hissetmesi ve ekibinin mevcut araç paketiyle masada fazla bir şey bırakmadığını düşünmesi.
Avustralyalı pilot, "Bu, bizim için gerçekten çok garip bir hafta sonuydu."
"Sıralama turlarında kendimi kötü hissetmedim. Bilgilendirme toplantısında Yuki ve ben iyi turlar attığımızı hissettik, dengenin kötü olmadığını düşündük."
"Bence sadece yük eksikliği vardı ve muhtemelen yeni paketten beklediğimiz her şeyi alamıyoruz."
"Dürüst olmak gerekirse yarışta kendimi iyi hissettim. Elde ettiklerimden memnundum ama 15. olmak mutlu olabileceğimiz bir şey değil."
"Yarışla ilgili pek çok notum ve geri bildirimim var. Önümüzdeki 48-72 saat içinde bakmamız gereken pek çok şey var."
Tsunoda, Ricciardo'nun 25 saniye gerisinde 19. olarak yarışı tamamladı.
Yarıştan sonra konuşan Japon sürücü, "Başlangıçta net bir sorun vardı ve özellikle ikinci stint için yarışımız tehlikedeydi."
"Bunu en azından direksiyonda çözebildik ama tamamen düzeldiğinden emin değilim, çünkü aracın içinde kendimi çok garip hissediyordum."
"Hızla, dengeyle, kısacası her şeyle mücadele ettim. Kesinlikle yanlış giden bir şeyler vardı."
"Sıralama turlarında denge iyiydi ama çok fazla kayma vardı ve çok fazla yere basma hissetmedim." dedi.
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