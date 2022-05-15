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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Ricciardo: "İspanya bizim için daha iyi bir pist olacak"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo kendileri adına zor geçen Miami GP'den sonra İspanya'nın daha iyi olmasını ümit ediyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ricciardo: "İspanya bizim için daha iyi bir pist olacak"
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Daniel Ricciardo, geçen yıl katıldığı McLaren'da istikrar yakalamaktan uzak kaldı ve geçen yıl bazen iyi sonuçlar alsa da zaman zaman çok kötü hafta sonları geçirdi.

Bu yıl şimdiye kadar hiçbir sıralama turlarında Lando Norris'i geçemeyen Ricciardo, Miami'de 14. başladığı yarışı 13. bitirirken, yarışta neredeyse hiç ortalarda gözükmedi.

Lando Norris'in de yarış dışı kalmasıyla McLaren hafta sonunu puansız kapattı ve bundan ötürü oldukça zor bir hafta sonunu geride bıraktı.

Sonuç olarak hem McLaren hem de Ricciardo için istikrarsız bir sezon olurken, Avustralyalı pilota göre İspanya GP daha iyi olabilir.

İspanya GP'ye ilişkin beklentileri sorulduğunda Ricciardo, "Bence orada daha iyi olacağız."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Henüz bir şey söylemek zor ama bu hafta sonundan daha iyi olmasını umuyorum çünkü Miami'de kesinlikle geride kaldık."

"Bu hafta sonu geçen yılla benzer hissettim, geçen yıl bazı durumlarda biraz zorlanıyordum. Zandvoort gibi yarışlar öyleydi, Miami de bu açıdan benzerdi."

"Yani ikisi çok benzer bir yarış gibiydi, yarışıyorduk ama iyi bir izlenim bırakmak için yeterli değildi."

"İspanya GP'nin daha iyi olacağını düşünüyorum. Geçen yıl benim için de iyi bir pistti. Umarım bu, iyiye işarettir." dedi.

Ricciardo, Miami'nin çok zor geçtiğini söyleyerek şunları ekledi: "Zordu. Hava sıcaktı ve her kes bunu hissetti. Yarışı bitirdiğimde 10. oldum sandım çünkü önümde ne olduğunu bilmek zordu ve birileri etrafta sorun yaşıyordu. Kendi kendime yeterince aracın kaldığına ve puan alabilecek konumda olduğunu düşündüm. Fakat başaramadık çünkü yeterince hızlı değildik."

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