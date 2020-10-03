Ricciardo: "Irkçılık konusunda sessiz kalmak, eleştirilmekten daha kötü"

Avustralyalı sürücü, F1'de ırkçılığa karşı duran öncü pilotlardan birisi oldu. Ricciardo, Rusya GP hafta sonunda "eşitlik" yazılı bir maske takarak mesajını topluma iletmiş oldu.

Ricciardo'nun bu kadar açık bir şekilde ırkçılığa karşı durması, onunla aynı görüşe sahip olmayan isimler tarafından eleştirilmesine neden oldu. Renault pilotu, bu konuda herkesi mutlu edemeyeceğini bildiğini söyledi.

Ricciardo, "Açıkçası genel olarak sosyal medyada olanları pek okumamaya çalışıyorum çünkü %95 olumlu mesaj okusanız da, %5'lik kısım sizin moralinizi bozuyor."

"Bunlar her zaman olacak. Her zaman %100 destek olmayacak. Böyle bir şey ne yazık ki yok." dedi.

Ricciardo, "Eşitlik" mesajı konusunda, "Siyahi Yaşamlar Önemlidir" kampanyasını hep farklı mesajlarla destekleyen Japon tenis oyuncusu Naomi Osaka'dan etkilendiğini söyledi.

Ricciardo, tüm dünyanın şu anda bu konuyu açık bir şekilde konuşuyor olmasından mutlu olduğunu, birkaç ay önce kendisinin dahi böyle bir şey beklemediğini söyledi.

Ricciardo, "Şu anda Black Lives Matter konusunu konuşuyor olmak, siyahi insanı siyahi olarak adlandırabilmek, tüm bunları yüksek sesle konuşmak... Bir süre önce bu tür konuları bu kadar rahat bir şekilde konuşamıyorduk."

"Bu senenin başında bunları konuşurken pek rahat değildim. Bu yüzden ister ırkçılık, ister zihinsel sağlık olsun, daha önce bu kadar rahat konuşamadığımız şeyler hakkında konuşabiliyor olmamız biraz göz korkutucu. Bu yüzden eleştirilere, %100 pozitif yorum alamayacağınıza hazırlıklı olmanız lazım."

"Ancak bir şeye gerçekten inanıyorsanız ve destekliyorsanız, bunu yapmamanız için bir neden göremiyorum."

"Özellikle ırkçılık konusunda böyle düşünüyorum. Bu konuda sessizlik büyük bir sorun. Tanıdığınız bazı isimlerin kabuklarına çekilerek sessiz kalması, konuşmaması büyük bir sorun. Bu tür şeyler sizi cesaretlendiriyor. Sesiniz olumlu bir şekilde çıkacaksa, onun duyulmasını sağlamalısınız." dedi.