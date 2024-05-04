Ricciardo "insanların çenesini kapattığı için" mutlu
Daniel Ricciardo, Miami'deki sprint yarışından elde ettiği dördüncülükten memnun.
Fotoğraf: Erik Junius
2024 Formula 1 sezonuna beklediği başlangıcı yapamayan Daniel Ricciardo'nun üzerinde büyük bir baskı vardı.
Hatta Avustralyalı pilotun kendisini geliştirmediği takdirde koltuğunu Liam Lawson'a kaybedeceği bile söylenmişti.
Ancak Miami'deki sprint yarışında harika bir performansla dördüncü olmayı başardı ve yarışın ardından gözlerinin içi gülüyordu.
Ricciardo, “Her iyi sonuç sanki buna ihtiyacım varmış gibi hissettiriyor. Bu beni mutlu ve güçlü hissettiriyor."
"Sıralama turları öncesi bu çok iyi bir şey, bunu o seansa da taşıyabiliriz. Bu yüzden iyi hissediyorum."
"Sonunda bazı insanları susturabildim.” dedi.
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Ricciardo tüm yarış boyunca Carlos Sainz ve Oscar Piastri'nin baskısı altındaydı.
Ricciardo, “Tek düşündüğüm onları nasıl arkamda tutacağımdı. Lastikler tükendiğinde her şeyin biteceğini biliyordum."
"Onları arkamda tutmayı başardığım her tur benim için bir destekti."
“Şimdi önümüzde bir sıralama ve bir yarış daha var. Sakinleşmem gerekiyor. Bu sonuç için kendime 30 dakika vereceğim. Ondan sonra sıralama turları için hazırlanacağım."
"Araçta bazı şeyleri değiştirebiliriz ama bunu yapacağımızı sanmıyorum.” dedi.
Ricciardo, yeni şasiye geçtikten sonra daha iyi hissettiğini de ekledi.
“Şasi değiştikten sonra hemen kendimi daha iyi hissettim. Araçta daha fazla his ve güven yakaladım."
"Ondan önce de çok uzakta değildim ama bir şeylerin doğru olmadığını biliyordum. Bazı virajlarda Yuki ile aynı şeyi yapamıyordum."
"Bu yüzden şaside gerçekten bir sorun olduğuna inanıyorum. Takım öyle düşünmeyebilir ama ben öyle düşünüyorum."
"Aynı zamanda burada yeni bir tabanımız var, bu da bize buradaki hızlı bölümlerde çok yardımcı oluyor.”
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