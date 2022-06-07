Ricciardo, insanlara yanıldıklarını kanıtlamak istiyor

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İlk yedi yarış itibariyle sadece iki kez puan alabilen ve takım arkadaşı Lando Norris'in ciddi şekilde gerisinde kalan Ricciardo, hiç şüphesiz ki Toro Rosso yıllarından bu yana en kötü sezonlarından birini geçiriyor.

McLaren için yarışmaya başladığı günden beri bir türlü istediği performansı yakalayamayan Avustralyalı pilot, geçtiğimiz günlerde McLaren CEO'su Zak Brown tarafından eleştirilmiş, hatta Brown Ricciardo'nun sözleşmesinde birtakım "mekanizmalar" bulunduğunu söyleyecek kadar ileri gitmişti.

Tüm bu tartışmalarla ve geleceğiyle ilgili belirsizlikler bulunduğuna yönelik dedikodularla boğuşan Ricciardo, İspanya GP'si hafta sonunda Crash.net'e verdiği bir röportajda genel bir sezon değerlendirmesi yaptı ve kendisinden şüphelenenlere yanıldıklarını kanıtlamak için kararlı olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Bazen birtakım gelgitler oluyor ve kendime fazla yükleniyorum. Ancak çoğu zaman insanlara haksız olduklarını kanıtlamak için motivasyonumu koruyorum."

"Çoğu zaman benden şüphelenenlere gülüyorum, nitekim geçen yıl dahi aracı anlamaya çalıştığım zamanlar oldu."

"Geçen yıl, Nisan-Mayıs aylarında 'Ricciardo yolunu kaybetti" gibi makaleler vardı. Yalnızca altı ay önce, 2020 sezonunun sonlarında ise 'yılın öne çıkan pilotlarından biri' olarak kabul ediliyordum."

"Altı ayda araba kullanmayı unutmadım, rekabet içgüdülerimi kaybetmedim. Sadece içinden çıkabileceğimi bildiğim bir süreçten geçiyordum."

"İnsanların sürekli konuştuğunu kabul etmelisiniz, gerçek bu. Piste çıkıp onlara yanıldıklarını kanıtlamak bana kalmış."

"Ama kimse bana kendimden daha fazla girmeyecek, bu yüzden birisinin bana parmağımı çekmem gerektiğini söylemesi beni değiştirmeyecek çünkü eğer bana parmağımı çekmemi söylüyorlarsa, o zaman kendime söylüyorum. daha fazla."

"Ama kimse beni kendimden daha çok eleştiremez. Eğer birisi bana gelir ve kendimi toparlamamı söylerse bunun herhangi bir etkisi olmaz, çünkü ben çoktan kendime bunu söylemeye başlamış olurum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Brown'ın açıklamaları ve Ricciardo'nun son yarışlardaki zayıf performanslarının ardından, Avustralyalı pilotun koltuğunu kaybedip kaybetmeyeceği sorusu da ciddi şekilde dillendiriliyor.

2020 sezonu öncesinde McLaren ile puan başına ücret alacağı 3 sezonluk bir sözleşme imzalayan Ricciardo'nun normalde 2023 sezonu bitene kadar takımda kalması bekleniyordu, ancak Oscar Piastri ve IndyCar sürücüsü Pato O'Ward gibi isimlerin kenarda bekliyor olması, ayrıca Red Bull'a gitme ihtimali kalmayan Pierre Gasly'nin de ciddi bir seçenek olarak ortaya çıkması gibi sebeplerden ötürü 8 kez yarış galibinin kariyeri tehlike altında.

Dolayısıyla, 2022 sezonu Ricciardo için "tamam mı, devam mı" sezonuna dönüşme riski taşıyor.

Kariyerinin en önemli sezonunu geçirip geçirmediği sorulan Ricciardo, "Kariyerimin tüm sezonları oldukça önemli, birini diğerinin önüne koyamam."

"Doğrusunu söylemek gerekirse 2013 sezonu, özellikle de Mark'ın [Webber] emekli olduğunu öğrendikten sonra Red Bull'a geçme ihtimalimin ortaya çıkmasından ötürü muhtemelen en önemli sezonumdu. Sergileyeceğim performansın beni en iyi takıma taşıyabileceğini biliyordum."

“Bu yıl ise daha çok kendimi haklı çıkarmamla ilgili. Artık insanlar Monza'daki yarışı bile 'ah, sadece tek seferlikmiş' diyerek yorumluyorlar. F1'de hiçbir şey bedavaya kazanılmıyor, mükemmel bir hafta sonu geçirmek için kendinizden oldukça emin olmalısınız."

"Uzun lafın kısası, hala yapabileceğimi biliyorum, kendime %100 inanıyorum. Geçen yıl da biraz sallanmış ancak günün sonunda geri dönmüştüm. Kağıt üstündeki sonuçlara bakıp 'farklı bir şey yok' demek kolay, yine de ilerlemeye devam edeceğim."

"Bence insanlar ne kadar iyi olduğunuzu unutuyor, bu yüzden insanlara bunu hatırlatmaktan heyecan duyuyorum." dedi.