Ricciardo: "İnsanlara hâlâ profesyonel olduğumu hatırlatmak istiyorum"

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McLaren'den ayrılmasının ardından 2023 için F1 gridinde koltuk bulamayan Ricciardo, bu yıl tamamen Red Bull'da 'takım oyuncusu' olmaya odaklandığını söyledi.

Avustralyalı pilot, 2021-2022 yılları arasında zor iki yıl geçirdi, artık Red Bull ile 'başarıya katkıda bulunduğunu' insanlara göstermek istiyor.

LinkedIn'de yazdığı bir köşe yazısında Ricciardo, "Profesyonel bir bakış açısıyla, bu yıl gerçekten Red Bull'da bir takım oyuncusu olmakla ilgili."

"Çok güzel anılarımın olduğu bir yere ve nihayetinde bir aileye geri döndüm. Buraya geri dönmek gerçekten iyi hissettiriyor. Ancak bu yıl mesele ben değilim, mesele daha geniş bir ekip ve onlara katkıda bulunmaya ve elimden geldiğince yardım etmeye çalışmak."

"Bu yıl odaklandığım şeyler simülatörde olmak, aracı öğrenmek ve gelişimi şekillendirmeye yardımcı olmak. Bunlar benim yeteneklerimi, özgüvenimi ve direksiyon başındaki memnuniyetimi artıracak."

"Profesyonel olarak zor birkaç yıl geçirdim, bu yüzden insanlara hâlâ burada olduğumu, hâla bir profesyonel olduğumu ve hâlâ başarıya katkıda bulunduğumu hatırlatmak istiyorum."

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

2011'den bu yana Formula 1 gridinde yer alan Ricciardo, daha önce 2024'te yarışlara dönme arzusundan bahsetmiş olsa da, şu anda daha fazla boş zamana sahip olmanın tadını çıkarıyor.

Ricciardo, "Kişisel bir bakış açısıyla, her zaman istediğim ve zaman bulamadığım şeyleri yapma fırsatına sahip olmak gerçekten biraz lüks gibi geliyor."

"Bu yılın öylece geçip gitmesini istemiyorum, çünkü gelecek yıl tekrar yarışacak olursam, sahip olduğum boş zamanı en iyi şekilde değerlendirmiş olmayı dileyeceğim." dedi.

Yarışlara ara verdiği süre boyunca Ricciardo kendisine üç hedef belirledi: Seyahat etmek; ailesi ve arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmek ve iki tekerlek üzerindeki becerilerini geliştirmek.