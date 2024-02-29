Ricciardo: "İnsanlar RB'nin performansı konusunda sakinleşecek"
Daniel Ricciardo, RB'nin 2024 performansını hakkında yapılan konuşmaları küçümseyerek bu hafta sonu Bahreyn Grand Prix'sinden sonra "insanların biraz sakinleşeceğini" söyledi.
Daniel Ricciardo, VCARB 01
Sam Bloxham / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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