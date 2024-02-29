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Formula 1 Bahreyn GP

Ricciardo: "İnsanlar RB'nin performansı konusunda sakinleşecek"

Daniel Ricciardo, RB'nin 2024 performansını hakkında yapılan konuşmaları küçümseyerek bu hafta sonu Bahreyn Grand Prix'sinden sonra "insanların biraz sakinleşeceğini" söyledi.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Daniel Ricciardo, VCARB 01

Daniel Ricciardo, VCARB 01

Sam Bloxham / Motorsport Images

RB geçen sezonu istikrarlı bir şekilde yapılan zemin iyileştirmelerinin ardından güçlü bir şekilde tamamladı ancak Williams'ı geçerek şampiyonada yedinci olamadı.
Geçen hafta Sakhir'de yapılan kış testini analiz eden Williams pilotu Alex Albon, geçen sezonu düşük hızlı virajlarda en güçlü takımlardan biri olarak tamamlayan eski AlphaTauri takımının attığı adımlara temkinli yaklaşan birkaç pilot ve gözlemciden biriydi.
Albon, "RB ile ilgili olarak, bence bunu geçen yılın sonuna doğru zaten gördük, Red Bull ile çok daha yakın çalıştıkları için gerçekten büyük adımlar atmaya başladılar."
"Bence onlardan gelen performans artışını görmenizin nedeni hemen hemen bu. Bu onların yaptıklarını küçümsemek anlamına gelmiyor, harika bir iş çıkarıyorlar."
"Ancak geçen yıl bulundukları noktadan kesinlikle bir ya da iki adım ileride olacaklarını düşünüyorum. Zaten geçen yılın sonlarına doğru da büyük bir hız gösterdiler."
"Dolayısıyla bunu devam ettiriyorlar ve bence orta grubun zirvesine oldukça yakın olacaklar." demişti.
Albon'un yorumları, kış testinden elde edilen uzun sürüş verilerini destekliyor; bu veriler ihtiyatla ele alınması gerekse de, RB'nin 2023'ün orta grubun önünde olabileceğini işaret ediyordu.
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Takımı VCARB 01

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo'ya RB'nin geçen haftaki testte gösterdiğinden çok daha fazla hıza sahip olup olmadığı sorulduğunda, kendisinin ve takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın kullandığı VCARB01 ile ilgili heyecanı küçümsedi.
Ricciardo, "Bunu zaman gösterecek, ama dürüst olmak gerekirse ben öyle düşünmüyorum. Testlerden sonra liderlerle aramızdaki farkın birkaç onda bir civarında olduğunu söylemek istiyorum. Ancak bunun hâlâ oldukça büyük bir fark olduğunu düşünüyorum."
"Bence bu boşluğa sığan bazı takımlar var. Eğer buradan Q3 ve puanlarla ayrılabilirsek çok mutlu olacağımızı düşünüyorum. Şimdi burada durup kesinlikle Q3'e ve puanlara gideceğimizi söyleyebilir miyim? Hâlâ emin değilim." dedi.
Ricciardo, RB'nin geçen yılki RB19'dan hem ön hem de arka süspansiyonu alarak Red Bull ile daha yakın bir işbirliğine gitmesi üzerine yapılan konuşmalarla ilgili olarak, insanların İngiliz-İtalyan takımının gerçek performans seviyesini gördüklerinde "biraz sakinleşeceklerini" düşünüyor.
Avustralyalı pilot, "Sanırım bazı insanlar geçen yılın Aston Martin'i ya da birkaç yıl öncesinin pembe Mercedes'i olacağımızı düşünüyor."
"Kendimi şaşırtmayı ve bir podyum için mücadele etmeyi çok isterdim, ancak hafta sonu sonucunu aldığımızda insanların biraz sakinleşeceğini söyleyebilirim."
"Açıkçası, kullanmamıza izin verilen bazı bileşenlerimiz var, ancak bu bazı insanların düşündüğü seviyede değil." dedi.

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