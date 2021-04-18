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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Imola’daki yarış performansını "yeterli" bulmuyor

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McLaren pilotu Ricciardo, bugünkü yarış performansını yeterli bulmuyor ve hâlâ araca alışması için süreye ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Ricciardo, Imola’daki yarış performansını "yeterli" bulmuyor

Bol olaylı geçen Emilia Romagna Grand Prix’si, McLaren için oldukça iyi şekilde sona erdi. Takımın genç yeteneği Lando Norris, mükemmel bir sürüşle 3. sırada podyuma çıkmayı başarırken Daniel Ricciardo, altıncı sırada başladığı yarışı, yine altıncı sırada finiş görerek pozisyonunu korumuş oldu.

Ancak Avustralyalı pilot, yarışın başında Norris’in önünde olmasına rağmen takım kararıyla İngiliz pilota yol verdi.

Bunun üzerinden çok geçmeden Ricciardo, istediği tempoyu yakalayamadı ve Carlos Sainz'a da geçildi.

Tam olarak beklediği gibi bir yarış geçiremeyen Ricciardo yarış ardından şu yorumlarda bulundu: “Kesinlikle zorlu bir yarıştı. Aslında en zor kısımlar gride gidiş turlarıydı. Birinci sektörde, tam olarak ne kadar yağmur yağdığını göremedik.''

''Ekranlarda bunun su olduğunu görüyorduk ancak geçiş lastikleri kızak etkisi yaratıyor gibiydi. Gride gidene kadar hayatta kalmaya çalışıyordum.”

“Bence bu durum F1’de her zaman aynı ama 2. viraja girerken üstünüze çok fazla su püskürüyordu, bu yüzden nerede frenleme yapacağınızı sadece tahmin edebiliyorsunuz. Bu, benim için bir problem olmadı ve bir pozisyon kazandım. Ancak sadece bekliyor ve en iyisinin olmasını diliyorsunuz. "

Ayrıca Ricciardo’ya, bu yarışta kariyerinde ikinci kez podyum gören takım arkadaşı Lando Norris’e pozisyonunu bırakmak zorunda kalması hakkındaki yorumları sorulduğunda, şöyle cevap verdi: “Evet, biraz gururumu arkamda bırakmak zorunda kaldım ancak takım haklıydı. Bana performansımı göstermem için süre tanıdılar ve hızlı bir tur atabileceğim bir şansım da oldu.”

“Fakat bugün sadece yeterli değildim. Bu yüzden kimseyle bu konuda kavga etmeyeceğim, bu adildi.”

Bunun yanında Ricciardo hâlâ araca alışabilmek için daha fazla tur atması gerektiğini düşünüyor. 

“Bunu, Red Bull’dan Renault’a geçtikten sonra fark etmiştim ama maalesef bu biraz zaman alacak. Ancak sezon uzun ve bu sadece daha 2. yarış ama tabii ki şimdiden hızlı olmak istiyorum.”

“Aslında bu biraz tuhaf çünkü sanki bir tür kas hafızası var ve eski araca bağlıymış gibi davranıyor ve siz de bundan kurtulmak istiyorsunuz, ancak bunlar kötü alışkanlıklar mı emin değilim.”

“Bu yüzden ben sadece tur atmaya devam ediyorum ve anlamaya çalışıyorum. Bence bu haftaki pozitif nokta ise tabii ki Lando’nun podyumu oldu. Bu şüphesiz, 12. sıradan iyidir çünkü o zaman bu, hızlı olmadığımızı gösterirdi. Bu yüzden pozitif noktalar da var.”

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Seri Formula 1
Editör Selin Elif Köse

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