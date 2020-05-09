Ricciardo, ilk yarışta "kaos" bekliyor

Formula 1, uzun bir aranın ardından Temmuz ayında ilk yarışını gerçekleştirmeyi planlıyor.

Dün BBC'ye konuşan Daniel Ricciardo, heyecan ve uzun süre yarışmamanın etkisiyle ilk yarışta bir tür kaos olabileceğini düşünüyor.

"Bir tür kaos olmalı, umarım kontrollü şekilde olur. Etrafta araçların uçuşmasından bahsetmiyorum. Ama herkes paslanmış olacak, duygu, heyecan ve heves bir arada olacak."

"Herkes başlamaya hazır olacak. Ancak bazı çocuklar, adrenalin seviyesi tavan yaptığında bile doğru davranmayı biliyorlar ve bazıları bunu yapamayabilir. Yani bazı cesur geçiş hamleleri pilotlar olduğu gibi, yanlış hesaplamalar yapan başka pilotlar da olacak. Pek çok şey olacağından eminim."

"Araca alışmam gerekecek mi? Doğrusu Formula 1'deki ilk yılım ya da ikinci yılım olsaydı ve seriye henüz tam olarak adapte olmamış olsaydım, o zaman cevabım evet olurdu. Ama kış testleri iyi bir referans noktasıdır. İlk kış testimin ilk günü tekrar piste dönmek şoke ediciydi. Kariyerim ilerledikçe bu durum azaldı."

"Çaylaklar ile ilk yılı ya da ikinci yılında olanlar biraz daha fazla etkilenecekler."

Ricciardo, koronavirüs sürecinin başından itibaren Avustralya'nın Perth kentinin yakınlarında yer alan bir çiftlikte kalıyor.

"Mevcut durumdan ötürü çok şanslıyım. Avustralya, tüm bu süreçte oldukça iyiydi ve he dışarıda hem de çiftlikteki evimde olmak güzeldi. Küçük bir yerde veya dairde kilitli kalmanın aksine daha fazla alan ve özgürlüğe sahiptim."

"Ben aktif bir adamım ve diğer yerlerde epey zorlanırdım. Burada vakit geçirmek gerçekten düzeldi. 2007'de Avustralya'dan ayrıldığımdan beri bunu yapamamıştım. Bu yüzden benim için nadir görülebilecek bir şey."

"Çiftlikte yeterince alan var ve normalde yapamayacağınız, gerçek bir antrenman programı oluşturduk. Yıl başında antrenman yapıyoruz ama Avrupa'ya döndükten ve seyahat etmeye başladıktan sonra rutin ya da tutarlılık yakalamak zor oluyor."

"Şimdi sekiz hafta peş peşe bunu yapabildik. Bunun yardımcı olmasını bekliyoruz. Bu eşsiz fırsattan en iyi şekilde faydalanmak önemliydi. Kim bilir? Belki de kariyerimin daha uzun sürmesine yardım edebilir."

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