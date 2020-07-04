Ricciardo: "İlk üç dışındaki fark çok az"

Avustralyalı pilot, Bottas'ın son turunda hata yapması ile çıkan sarı bayraklardan en çok etkilenen isim oldu ve final turunu atamadığı için yarın yarışa 10. sırada başlayacak.

Ricciardo, son turu hakkında şunları söyledi: "Neler olduğunu bilmiyorum, olanlara çoktan sinirlenmiştim."

"Onun... yani biraz toz çıktığını görmüştüm, ancak lastiğinin yerinden çıktığını zannettim çünkü dördüncü viraj sonrasında dışarı çıkıp yola devam edemezsiniz. Parlayan sarı ışıklar gördüm, bu yüzden hakemlerin biraz abarttığını düşündüm."

"Ancak görünüşe göre direkt dışarı çıkmış, o yüzden... bunu pek tahmin edemedim. Bu yüzden evet, her neyse, eğer durum buysa, sanırım şanssızlık üzerimizde... şanssız Daniel."

Ricciardo'nun yeni takım arkadaşı Esteban Ocon ise Q2'de elendi ve ikilinin ilk sıralama mücadelesini Ricciardo kazanmış oldu.

Bu konu hakkında ise Ricciardo şunları söyledi: "Esteban'a neler olduğunu bilmiyorum, bu yüzden onun hakkında yorum yapamayacağım. Burası çok kısa bir pist, bu yüzden en küçük hatada bile hatanızı telafi etmek zor oluyor."

"Ancak tamamen rahat bir tur da atamazsınız, çünkü çok fazla viraj yok. Doğru turu atmak gerçekten çok fazla beceri isteyen bir şey. Ancak aynı zamanda burada iki hafta geçireceğiz, bu yüzden belki de herkes gelecek hafta doğru hamleleri yapar."

Q2'de sürpriz bir şekilde elenen Ferrari pilotu Sebastian Vettel, eski Red Bull takım arkadaşı Ricciardo'nun bir sıra arkasında, serbest lastik seçimi ile yarışa başlayacak.

Ricciardo'ya göre Vettel'in yarış temposu, sıralama temposuna göre biraz daha iyi olabilir: "Bu hafta sonu yarış tempolarını çok fazla takip etmedim. Eminim ki onlar... siz de onların yarış temposunun biraz daha iyi olmasını beklersiniz, ama sıralamada iyi değiller."

"An itibariyle çok hızlı değiller, ancak dördüncü sıradan itibaren - sanırım orada Lando var - aradaki farklar çok küçük. Sanırım sekiz veya on kişi, yarış temposunda 0.1 veya 0.2 saniyelik farklara sahip. Bu yüzden umarım ki yarın çok eğlenceli geçecek."