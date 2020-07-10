Ricciardo: "İlk beşe yakınız"

Renault geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen yarışta Daniel Ricciardo ile iyi bir performans sergilemişti.

Fransız üretici şu noktada Aston Martin, Ferrari ve McLaren'ın bulunduğu gruba çok yakın görünüyor.

Geçen haftaki yarışın ilk bölümünde sorun yaşayan ve yarışı bırakmak zorunda kalan Ricciardo, hız olarak fena durumda olmadıklarını belirtti.

"Tabii ki sonuç böyle olmamalıydı. Güvenlik aracının piste birden fazla kez girdiğini düşünürsek, çok fazla puan kazanabilirdik. Ama çok üzgün değilim, çünkü yarış aynı pistte gerçekleşecek, yani tekrar şansımız olacak."

"Bu yıl rekabet arttı, takımlar arasındaki farkların azaldığı görülüyor. En azından öndeki birkaç takım hariç durum bu."

"Antrenmanların başından itibaren aracımdan memnun kaldım. Sıralama turlarında sarı bayraklar nedeniyle şanslı değildik. Eğer bu, olmasaydı yedinci veya sekizinci olabilirdik. Ama yarışım zaten kısa sürdü, çünkü pite dönmem ve bırakmam gerekiyordu. Yine de tüm bu turlar bile bilgi almak için yeterliydi ve bence yarış temposunu biraz artırma fırsatımız var."

"Sıralama turlarına bakarsak, o tarafta her şey yolunda gidiyor. Özellikle hangi pozisyonlarda yer aldığımızı söylemek zor, ancak bence genel anlamda ilk beşe daha yakınız."

Ricciardo, Fernando Alonso'nun F1'e dönüşünden de memnun görünüyor.

"Bence harika! Doğrusu bunu bilmiyordum, hatta beklemiyordum. Böyle bir ihtimal olduğunu tahmin etmiştim, ama emin değildim. Fernando ünlü biri ve elbette Formula 1'de şampiyonluklar kazandığı takıma geri dönmesi iyi. Onunla savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum."