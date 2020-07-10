Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
02 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
09 Tem
-
12 Tem
FP1:
00 Saat
:
24 Dakika
:
25 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
21 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "İlk beşe yakınız"

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "İlk beşe yakınız"
Ekleyen:
, Editör
10 Tem 2020 08:02

Daniel Ricciardo, özellikle tek tur temposunda Renault'nun ilk beşe yakın olduğunu düşünüyor.

Renault geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen yarışta Daniel Ricciardo ile iyi bir performans sergilemişti.

Fransız üretici şu noktada Aston Martin, Ferrari ve McLaren'ın bulunduğu gruba çok yakın görünüyor.

Geçen haftaki yarışın ilk bölümünde sorun yaşayan ve yarışı bırakmak zorunda kalan Ricciardo, hız olarak fena durumda olmadıklarını belirtti.

"Tabii ki sonuç böyle olmamalıydı. Güvenlik aracının piste birden fazla kez girdiğini düşünürsek, çok fazla puan kazanabilirdik. Ama çok üzgün değilim, çünkü yarış aynı pistte gerçekleşecek, yani tekrar şansımız olacak."

"Bu yıl rekabet arttı, takımlar arasındaki farkların azaldığı görülüyor. En azından öndeki birkaç takım hariç durum bu."

"Antrenmanların başından itibaren aracımdan memnun kaldım. Sıralama turlarında sarı bayraklar nedeniyle şanslı değildik. Eğer bu, olmasaydı yedinci veya sekizinci olabilirdik. Ama yarışım zaten kısa sürdü, çünkü pite dönmem ve bırakmam gerekiyordu. Yine de tüm bu turlar bile bilgi almak için yeterliydi ve bence yarış temposunu biraz artırma fırsatımız var."

"Sıralama turlarına bakarsak, o tarafta her şey yolunda gidiyor. Özellikle hangi pozisyonlarda yer aldığımızı söylemek zor, ancak bence genel anlamda ilk beşe daha yakınız."

Ricciardo, Fernando Alonso'nun F1'e dönüşünden de memnun görünüyor.

"Bence harika! Doğrusu bunu bilmiyordum, hatta beklemiyordum. Böyle bir ihtimal olduğunu tahmin etmiştim, ama emin değildim. Fernando ünlü biri ve elbette Formula 1'de şampiyonluklar kazandığı takıma geri dönmesi iyi. Onunla savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

 
Sonraki haber
Hamilton, Kaepernick temalı kaskın sonuçları konusunda uyarılmış

Önceki haber

Hamilton, Kaepernick temalı kaskın sonuçları konusunda uyarılmış

Sonraki haber

Hamilton, Red Bull'u uyardı: "Akıl oyunlarının işe yaramadığını öğrenecekler"

Hamilton, Red Bull'u uyardı: "Akıl oyunlarının işe yaramadığını öğrenecekler"

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton, Kaepernick temalı kaskın sonuçları konusunda uyarılmış
Formula 1 / Formula 1
46dk

Hamilton, Kaepernick temalı kaskın sonuçları konusunda uyarılmış

Hamilton, Red Bull'u uyardı: "Akıl oyunlarının işe yaramadığını öğrenecekler"
Formula 1 / Formula 1
15dk

Hamilton, Red Bull'u uyardı: "Akıl oyunlarının işe yaramadığını öğrenecekler"

Ricciardo: "İlk beşe yakınız"
Formula 1 / Formula 1
33dk

Ricciardo: "İlk beşe yakınız"

Vettel, Racing Point seçeneğini reddetmiyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel, Racing Point seçeneğini reddetmiyor

Vettel, Red Bull'dan teklif alması halinde dönmeyi kabul edecek!
Formula 1 / Formula 1

Vettel, Red Bull'dan teklif alması halinde dönmeyi kabul edecek!

10-12 Temmuz Yarış Programı
GENEL / GENEL

10-12 Temmuz Yarış Programı

Bottas, Mercedes'ten yeni sözleşme istiyor
Formula 1 / Formula 1
2s

Bottas, Mercedes'ten yeni sözleşme istiyor

Ocon: "Alonso inanılmaz motive"
Formula 1 / Formula 1

Ocon: "Alonso inanılmaz motive"

Son Haberler

Hamilton, Red Bull'u uyardı: "Akıl oyunlarının işe yaramadığını öğrenecekler"
Formula 1 / Formula 1
15dk

Hamilton, Red Bull'u uyardı: "Akıl oyunlarının işe yaramadığını öğrenecekler"

Ricciardo: "İlk beşe yakınız"
Formula 1 / Formula 1
33dk

Ricciardo: "İlk beşe yakınız"

Hamilton, Kaepernick temalı kaskın sonuçları konusunda uyarılmış
Formula 1 / Formula 1
46dk

Hamilton, Kaepernick temalı kaskın sonuçları konusunda uyarılmış

Vettel, Racing Point seçeneğini reddetmiyor
Formula 1 / Formula 1
1s

Vettel, Racing Point seçeneğini reddetmiyor

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton, Kaepernick temalı kaskın sonuçları konusunda uyarılmış

46dk
2
Formula 1

Hamilton, Red Bull'u uyardı: "Akıl oyunlarının işe yaramadığını öğrenecekler"

15dk
3
Formula 1

Ricciardo: "İlk beşe yakınız"

33dk
4
Formula 1

Vettel, Racing Point seçeneğini reddetmiyor

1s
5
Formula 1

Vettel, Red Bull'dan teklif alması halinde dönmeyi kabul edecek!

Son Videolar

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler 05:49
Formula 1

F1 AVUSTURYA GP HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER | Grand Prix tarihçesi ve istatistikler

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – F1 sezon başlangıçları

Son Haberler

Hamilton, Red Bull'u uyardı: "Akıl oyunlarının işe yaramadığını öğrenecekler"
F1

Hamilton, Red Bull'u uyardı: "Akıl oyunlarının işe yaramadığını öğrenecekler"

Ricciardo: "İlk beşe yakınız"
F1

Ricciardo: "İlk beşe yakınız"

Hamilton, Kaepernick temalı kaskın sonuçları konusunda uyarılmış
F1

Hamilton, Kaepernick temalı kaskın sonuçları konusunda uyarılmış

Vettel, Racing Point seçeneğini reddetmiyor
F1

Vettel, Racing Point seçeneğini reddetmiyor

Gasly: "Saf hızlı olarak McLaren, Racing Point ve Renault seviyesinde değiliz"
F1

Gasly: "Saf hızlı olarak McLaren, Racing Point ve Renault seviyesinde değiliz"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.