Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Emilia Romagna GP

Ricciardo ilk antrenman gününde aracından pek memnun değil

Cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarının ardından günün sürpriz pilotu RB takımından Yuki Tsunoda oldu.

Burhan Güneydaş
Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Günün her iki antrenman seansında da Japon yarışçı takım arkadaşı Daniel Ricciardo'dan daha iyi bir tur süresine imza attı. Tsunoda'nın özellikle günün ikinci antrenmanını 3. pozisyonda tamamlaması oldukça etkileyiciydi.

Günün ilk büyük olayını yaşayan Tsunoda, aracın bir tekerleğini çakıllara daldırınca az kalsın kontrolü kaybediyordu. Ayrıca ikinci antrenmandan sonra da yanlış yerde antrenman başlangıcı yapınca, seans sonrasında hakemleri ziyaret etmek zorunda kaldı.

RB takımının yarış direktörü Alan Permane yapılacak bazı değişiklikler ile her iki aracı da Q3'e taşıyabileceklerini düşünüyor.

Alan Permane, "Bizim için biraz karışık bir gündü."

"Yuki günün başından beri aracından memnundu ve kendine olan güvenini geliştirdi."

"Bugün üç lastik hamurunu da kullandık ve ikinci antrenman turunun ortasında yumuşak lastiklerle en hızlı turunu attı. Genel olarak araçtan memnundu."

"Her zaman olduğu gibi yarınki antrenman ve sıralama seanslarında daha iyi olmak için geliştirmemiz gereken bazı şeyler var."

"Öte yandan Ricciardo ise aracından pek memnun değildi. Sabah seansının ilk turlarında araçta çok fazla kayma sorunu olduğundan şikayet etti."

"Bu sorunu düzelttik ve o da mutlu olmaya başladı."

"Hâlâ yapacak işlerimiz var ancak bu gece bazı şeyleri analiz edip onu gridde ön sıralara yaklaştıracağız. Böylece her iki aracı da Q3'e taşıyabiliriz." dedi.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlk antrenman seansında yapmış olduğu 1'17.388'lik derecesiyle 6. sıraya yerleşen Tsunoda, ikinci antrenman seansında sürpriz bir performans ile 1'16.286'lik bir süreye imza atıp 3. sıraya yerleşti.

Tsunoda, "İyi hissediyorum. İlk antrenman seansından itibaren çok olumlu ve tutarlı bir gün yaşadık."

"Evimizde yapacağımız yarış için heyecanlıyım."

"Tekrar geleneksel bir hafta sonuna döndüğümüz için kendimi daha rahat hissediyorum. Çünkü turlarımızı geliştirmek için zamanımızın olduğunu biliyoruz."

"Aynı zamanda performans da hemen ortaya çıktı."

"Şimdi sadece seanstan seansa ilerliyoruz, her şeyi bir araya getiriyoruz ve aracın performansını maksimize etmeye çalışıyoruz."

"İlk ona gireceğimizi düşünüyorum ama her şey mümkün."

"Elbette mümkün olan en üst sırayı hedefliyoruz ancak aynı zamanda sadece odaklanmaya ve aracın performansını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo ise istediğini pek bulamamış gibiydi. Tecrübeli pilot ilk antrenman seansında 1'18.142'lik dereciyle 13. sırada yer alırken ikinci antrenman seansında 1'16.967'lik derecesiyle 11. sırada yer aldı.

Ricciardo, "Hafta sonunun normal formatına döndüğümüz için mutluyum."

"Bu ilk antrenman gününde, diğer günlere göre pek iyi hissetmedim."

"Hâlâ burada tur zamanımı arıyorum ve bazı virajlarda epey zorlandım."

"Geliştirmeye çalıştığımız birkaç ayarlama var. Bu gece birkaç ince ayar daha yapacağız ve yarın bir antrenman daha yaparak bildiğimiz birkaç alanda değişiklikler yapmak iyi hissettirecek."

"Yuki'nin FP2'deki harika performansından sonra hâlâ olumlu düşünüyorum."

"Diğerlerinin ne yapacağını bilmiyoruz ama amacımız güçlü bir şekilde Q3'te yer almak." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Emilia-Romagna GP: Uzun tur verileri Red Bull, Ferrari ve McLaren hakkında neler söylüyor?
Sonraki haber F1, Magnussen tarzı taktikleri ortadan kaldırmak istiyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Burhan Güneydaş
Norris mutlu: "Ferrari'nin önünde olmak bizim için güzel sonuç"

Norris mutlu: "Ferrari'nin önünde olmak bizim için güzel sonuç"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Norris mutlu: "Ferrari'nin önünde olmak bizim için güzel sonuç"
Perez, Imola'da Q2'de elenmesini ayar değişikliklerine bağladı

Perez, Imola'da Q2'de elenmesini ayar değişikliklerine bağladı

Formula 1
Emilia Romagna GP
Perez, Imola'da Q2'de elenmesini ayar değişikliklerine bağladı
Piastri: "Yarış için kendimize güveniyoruz"

Piastri: "Yarış için kendimize güveniyoruz"

Formula 1
Emilia Romagna GP
Piastri: "Yarış için kendimize güveniyoruz"
Daniel Ricciardo
Daha fazlası
Daniel Ricciardo
Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak

Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak

Formula 1
Emilia Romagna GP
Racing Bulls, geri dönüştürülmüş parçaları ilk kez Imola'da kullanacak
RB: "Ricciardo'nun Miami sprintindeki performansının geldiğini biliyorduk"

RB: "Ricciardo'nun Miami sprintindeki performansının geldiğini biliyorduk"

Formula 1
Miami GP
RB: "Ricciardo'nun Miami sprintindeki performansının geldiğini biliyorduk"
Ricciardo: "Öne bu kadar yakın olmak güzel"

Ricciardo: "Öne bu kadar yakın olmak güzel"

Formula 1
Miami GP
Ricciardo: "Öne bu kadar yakın olmak güzel"
RB F1 Team
Daha fazlası
RB F1 Team
Tsunoda, Honda ile Aston Martin'in anlaşmaya hazırlanmasının ardından farklı kararlar alabilir

Tsunoda, Honda ile Aston Martin'in anlaşmaya hazırlanmasının ardından farklı kararlar alabilir

Formula 1
Tsunoda, Honda ile Aston Martin'in anlaşmaya hazırlanmasının ardından farklı kararlar alabilir
RB: "Tsunoda 2024'te büyük bir adım attı"

RB: "Tsunoda 2024'te büyük bir adım attı"

Formula 1
RB: "Tsunoda 2024'te büyük bir adım attı"
Ricciardo "insanların çenesini kapattığı için" mutlu

Ricciardo "insanların çenesini kapattığı için" mutlu

Formula 1
Miami GP
Ricciardo "insanların çenesini kapattığı için" mutlu

Son Haberler

Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"

Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Horner: "Zor bir yarış olacak ama mümkün olan en iyi yerden başlıyoruz"
Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"

Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Leclerc: "Rakiplerimiz cuma günü performanslarını gizliyorlardı"
Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"

Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"
Resmi: Piastri üç sıra grid cezası aldı!

Resmi: Piastri üç sıra grid cezası aldı!

F1 Formula 1
Emilia Romagna GP
Resmi: Piastri üç sıra grid cezası aldı!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye