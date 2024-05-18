Ricciardo ilk antrenman gününde aracından pek memnun değil

Günün her iki antrenman seansında da Japon yarışçı takım arkadaşı Daniel Ricciardo'dan daha iyi bir tur süresine imza attı. Tsunoda'nın özellikle günün ikinci antrenmanını 3. pozisyonda tamamlaması oldukça etkileyiciydi.

Günün ilk büyük olayını yaşayan Tsunoda, aracın bir tekerleğini çakıllara daldırınca az kalsın kontrolü kaybediyordu. Ayrıca ikinci antrenmandan sonra da yanlış yerde antrenman başlangıcı yapınca, seans sonrasında hakemleri ziyaret etmek zorunda kaldı.

RB takımının yarış direktörü Alan Permane yapılacak bazı değişiklikler ile her iki aracı da Q3'e taşıyabileceklerini düşünüyor.

Alan Permane, "Bizim için biraz karışık bir gündü."

"Yuki günün başından beri aracından memnundu ve kendine olan güvenini geliştirdi."

"Bugün üç lastik hamurunu da kullandık ve ikinci antrenman turunun ortasında yumuşak lastiklerle en hızlı turunu attı. Genel olarak araçtan memnundu."

"Her zaman olduğu gibi yarınki antrenman ve sıralama seanslarında daha iyi olmak için geliştirmemiz gereken bazı şeyler var."

"Öte yandan Ricciardo ise aracından pek memnun değildi. Sabah seansının ilk turlarında araçta çok fazla kayma sorunu olduğundan şikayet etti."

"Bu sorunu düzelttik ve o da mutlu olmaya başladı."

"Hâlâ yapacak işlerimiz var ancak bu gece bazı şeyleri analiz edip onu gridde ön sıralara yaklaştıracağız. Böylece her iki aracı da Q3'e taşıyabiliriz." dedi.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlk antrenman seansında yapmış olduğu 1'17.388'lik derecesiyle 6. sıraya yerleşen Tsunoda, ikinci antrenman seansında sürpriz bir performans ile 1'16.286'lik bir süreye imza atıp 3. sıraya yerleşti.

Tsunoda, "İyi hissediyorum. İlk antrenman seansından itibaren çok olumlu ve tutarlı bir gün yaşadık."

"Evimizde yapacağımız yarış için heyecanlıyım."

"Tekrar geleneksel bir hafta sonuna döndüğümüz için kendimi daha rahat hissediyorum. Çünkü turlarımızı geliştirmek için zamanımızın olduğunu biliyoruz."

"Aynı zamanda performans da hemen ortaya çıktı."

"Şimdi sadece seanstan seansa ilerliyoruz, her şeyi bir araya getiriyoruz ve aracın performansını maksimize etmeye çalışıyoruz."

"İlk ona gireceğimizi düşünüyorum ama her şey mümkün."

"Elbette mümkün olan en üst sırayı hedefliyoruz ancak aynı zamanda sadece odaklanmaya ve aracın performansını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Daniel Ricciardo ise istediğini pek bulamamış gibiydi. Tecrübeli pilot ilk antrenman seansında 1'18.142'lik dereciyle 13. sırada yer alırken ikinci antrenman seansında 1'16.967'lik derecesiyle 11. sırada yer aldı.

Ricciardo, "Hafta sonunun normal formatına döndüğümüz için mutluyum."

"Bu ilk antrenman gününde, diğer günlere göre pek iyi hissetmedim."

"Hâlâ burada tur zamanımı arıyorum ve bazı virajlarda epey zorlandım."

"Geliştirmeye çalıştığımız birkaç ayarlama var. Bu gece birkaç ince ayar daha yapacağız ve yarın bir antrenman daha yaparak bildiğimiz birkaç alanda değişiklikler yapmak iyi hissettirecek."

"Yuki'nin FP2'deki harika performansından sonra hâlâ olumlu düşünüyorum."

"Diğerlerinin ne yapacağını bilmiyoruz ama amacımız güçlü bir şekilde Q3'te yer almak." dedi.