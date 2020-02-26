Ricciardo, ilgi olsa da Renault'da kalmayı tercih ediyor

7 kez yarış kazanan Ricciardo, 2018 sonunda Red Bull'dan ayrılarak iki seneliğine Renault ile anlaşmıştı. Bu açıdan Ricciardo, gelecek sene için boşta olan isimlerden birisi.

Ricciardo'nun adı Renault ile geçirdiği ilk sezonda beklediğini bulamamasının ardından 2021 için Ferrari ile anılmıştı. Avustralyalı sürücünün, Ferrari'de Sebastian Vettel'in yerine geçebileceği iddia edildi.

Kendisine Ferrari'de yarışmak isteyip istemediği sorulduğunda Ricciardo, "Vettel iyi birisi" diyerek soruyu geçiştirdi ve Renault ile uzun vadeli gelecek planladığını söyledi.

Ricciardo, "Daha önce de söylediğim gibi tabii ki gelecek tüm aramaları cevaplandıracağım ancak en önemlisi bu projenin çalışmasını istiyorum."

"Renault'ya sırf Red Bull'dan kaçmak için geldiğim ve sıradaki büyük şeyi beklediğim gibi bir his olmasını istemiyorum. Gerçekten bu projenin iyi çalışmasını istiyorum."

"Açıkçası bu adımı atmak için geçen sene yaptığımızdan daha fazlasını yapmamız lazım. Umarım yeteri kadar iyi iş çıkarırız ve bu yolculuk iki senelik kariyerim sonrasında da devam eder. Benim için ideal senaryo bu."

"Bunun dışında gelecek ve olasılıklar hakkında konuşmak için çok erken."

"Açıkçası gemiyi sallamak istemezsiniz ancak henüz bu seneye bile başlamadık. Bu yüzden şimdiden 2021'i düşünmeye başlayamayız." dedi.

Vettel de mevcut anlaşmasında son seneye giriyor anca takım patronu Mattia Binotto, şampiyon pilotun takımda kalmasını tercih edeceklerini söylemişti.

Leclerc, Ferrari ile geçirdiği başarılı ilk sezonun ardından takımlar 2024'ün sonuna kadar sürecek anlaşma imzalamıştı.