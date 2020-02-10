"Ricciardo ile yarışmak güzel olacak"

Esteban Ocon, 2020 yılında bir yıllık aradan sonra Formula 1'e geri dönecek ve gridin en iyi sürücüleri arasında kabul gören Daniel Ricciardo'nun Renault'daki takım arkadaşı olacak.

Ricciardo, özellikle Red Bull'da yarıştığı 2014-18 yılları arasında dikkat çekici bir performans sergilemişti ve 2019 için sürpriz şekilde Renault'ya geçme kararı aldı.

Avustralyalı pilot, geçen yıl Nico Hulkenberg'i mağlup etmeyi başardı ve şimdi genç takım arkadaşına karşı mücadele edecek.

Ocon, kendisinden çok daha deneyimli olan Ricciardo'ya karşı yarışmaktan memnun olduğunu, çünkü kendisini her zaman en iyilere karşı test etmek istediğini söyledi.

Ricciardo'yu ne kadar iyi tanıdığı sorusuna Fransız pilot, "O kadar da iyi tanımıyorum. Onunla birkaç kez konuştum ama onu pek de iyi tanımıyorum."

"Bildiğim temel şey onun ne kadar hızlı bir sürücü olduğu. En iyi sürücülerden birisi olarak görülüyor ve ben de en iyilerden birisi olduğunu biliyorum."

"Kendi açımdan bakarsam, onunla yarışmak kendimi ölçmek adına harika olacak çünkü Formula 1'de yarışırken hep en iyisiyle yarışmak istiyorsunuz."

"Şahsen onu tanımıyorum ama duyduğum kadarıyla gerçekten harika bir adam. Bu yüzden onunla takım olmak harika olacak. Ayrıca ondan öğrenmem gereken şeyler de olacak ve bu yüzden son derece havalı olacak." yanıtını verdi.